Smartphone-Verbot für Kinder: Mehrheit befürwortet Vorstoß

Bozen – In Italien haben Parlamentarier die Diskussion über ein Smartphone- und Tablet-Verbot für Kleinkinder und Kinder bis zu zwölf Jahren angestoßen.

Die Nutzung von elektronischen Geräten soll laut dem Gesetzesvorschlag für Kleinkinder unter drei Jahren komplett verboten sein. Kinder zwischen vier und zwölf Jahren sollen Smartphones und Tablets zwar verwenden dürfen, jedoch nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen. Auch Strafen sind im Gesetzentwurf vorgesehen.

Bei einer Spontanbefragung auf Südtirol News haben sich 67 Prozent der über 4.500 Teilnehmer für ein derartiges Gesetz ausgesprochen. 33 Prozent geht ein solcher Vorstoß zu weit.

Zu den Befürwortern gehört @savada. Sie schreibt im Kommentarbereich: “Meiner Meinung nach sollten die Eltern soviel Verantwortung haben und den Kindern das Nutzen von Smartphones einschränken und beaufsichtigen, unter zehn Jahren gar nicht zulassen. Ausserdem bin ich als Mutter Vorbild und nutze mein Handy nur für notwendige Dinge und nicht zum Spielen. Viel wertvoller ist die Bewegung an der frischen Luft.”

@so sig holt is plädiert für einen Weg der Mitte: “Schian und guat ober die Kinder wochsen Heint in a digitalen Welt auf, de olleweil mear rein digital werrt… i find es wichtig sie sollten schun fria in RICHTIGEN Umgang damit lernen! Hel hoast nit mit eins oder zwei, ober mit fünf versteat des jedes Kind awia… verbiatn kennen sie jo dass die Kinder in Restaurant inni schaugen wia die Zombies dass sie still sein, hel isch wos onders… ober a generelles Verbot isch schun mear als Schwochsinn!”

@giovanocci sieht hier einen zu großen Eingriff: “Ich denk das sollten die eltern schon selbst abschätzen können was gut ist und was nicht…einfach der Ruhe wegen das Handy den kleinen geben (ab 1 jahr bereits…) ist schon bedenklich…”