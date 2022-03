So wichtig sind Ballaststoffe!

Esst ihr ausreichend Ballaststoffe?

Wie soll man auf die Frage antworten, wenn man gar nicht so genau weiß, wie viele Ballaststoffe wir am Tag brauchen und in welchen Lebensmitteln sie eigentlich drinstecken? So geht es vielen Menschen, also seid ihr nicht allein, wenn es um eine ballaststoffreiche Ernährung geht.

Wie gut, dass wir eine ganze Liste parat haben, welche Lebensmittel richtig gute Ballaststoff-Lieferanten sind. Denn wer nicht genug davon isst, der hat schnell mal mit Verstopfungen und Verdauungsproblemen zu kämpfen.

Schaut rein und erfahrt mehr: