Südtiroler noch keine Weltraumtouristen

Bozen – Das Rennen privater Unternehmen ins Weltall ist spätestens seit einigen Wochen eröffnet. Milliardär und Unternehmer Richard Branson sowie Amazon-Gründer Jeff Bezos haben mit ihren Weltraumfirmen bereits einen Kurz-Ausflug ins Weltall unternommen. Sie wollen noch mehr Menschen in andere Sphären bringen und verkaufen bereits Tickets.

Die Südtiroler scheinen daran aber weniger Interesse zu haben. Laut einer Spontanbefragung auf Südtirol News wären nur 26 Prozent der rund 3.000 Teilnehmer bereit, einen Weltraum-Ausflug zu unternehmen. Die Mehrheit lehnt das von vorne herein ab.

Im Kommentarbereich kommt diese Meinung ebenfalls zum Ausdruck: @Morgaine verweist auf den Umweltgedanken: “In Zeiten wie diesen, sollte es nicht einmal den wenigen Reichen gestattet sein, ins All zu fliegen. Die Umweltkatastrophen nehmen ständig zu und darauf hin sollte man zielen, die Menschen zu sensibilisieren und umweltbewusster zu handeln und zu leben.”

Mit Sarkasmus begegnet @Zeitreise der Fragestellung, schlägt aber in dieselbe Kerbe: “Jaa unbedingt. Ich möchte auch einmal so richtig was “weg burnen”. Mehrere 1000 Tonnen CO2, Ruß-, Feinstaubpartikel uvm. in der Größenordnung von über 500 Transatlantik-Flügen, einmal für ein paar Minuten Schwerelosigkeit, in die Atmosphäre blasen. Danach gehe ich nach Hause und bastel mir für Friday for future ein Gretaschildchen, prangere das Autofahren an, zeige mit dem Finger auf Klimasünder und dare you CO2 steuer zu zahlen, welche das CO2 in der Atmosphäre direkt senkt 🤦‍♂️”

Doch längst nicht alle lehnen einen solchen Flug ab, so etwa @Sun: “Auf jeden Fall würde ich ein Ticket kaufen, ein erweiterter Horizont ermöglicht neue Perspektiven.” Auch @Meran24 wäre dabei – sofern der Preis stimmt: “Wenn i mitn Abo+ stempeln konn, fohr i mit 🤣.”