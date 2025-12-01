Technologische Weihnachtsgeschenke selbst gestalten

Von: Ivd

Bozen – Ein Weihnachten im Zeichen von Kreativität und Technologie? Die “Corner Tech”, die in zwölf Jugendzentren über das gesamte Landesgebiet verteilt aktiv sind, bieten Mädchen und Jungen genau das. Bei den “Corner Tech” handelt es sich um dynamische Räume, in denen junge Menschen in speziellen Workshops ihre Kreativität ausleben und technologische Weihnachtsgeschenke selbst kreieren können.

In den “Corner Tech” steht jede Menge Material bereit, egal, ob zum Drucken mit dem 3D-Drucker, dem Herstellen von Schokolade oder zum Personalisieren von T Shirts und Smartphone-Hüllen. Ziel ist es, digitale Kompetenzen und Kreativität in einem pädagogischen und inklusiven Umfeld zu fördern. “Die Initiative der ‘Corner Tech’ fügt sich in die neue Strategie der italienischen Jugendpolitik des Landes ein und zeigt, wie Jugendzentren zu Orten der Innovation, der Bildung und der Verantwortung werden können. Moderne Technologien in Jugendzentren bereitzustellen bedeutet, in die Zukunft unseres Landes zu investieren, die Kreativität der jungen Generation zu stärken und das Gemeinschaftsgefühl in einer symbolträchtigen Zeit wie Weihnachten zu fördern”, betont Landesrat Marco Galateo.

Wer an den Angeboten teilnehmen möchte, sollte eine Idee entwickeln, eine Gruppe Gleichaltriger einbinden und Kontakt mit dem nächstgelegenen Jugendzentrum aufnehmen.

Zu den bereits geplanten Initiativen gehören zwei besondere Termine im Jugendzentrum Strike Up in Meran, und zwar können Jugendliche dort am 11. und 18. Dezember ihre Projektideen weiterentwickeln und in konkrete Produkte umsetzen, also ganz im Sinne von aktiver Beteiligung und Teamarbeit.