Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Wer hätte das gedacht? > Thema Missbrauch: Die Kirche überzeugt nicht
Ergebnis der Spontanbefragung

Thema Missbrauch: Die Kirche überzeugt nicht

Mittwoch, 24. September 2025 | 08:00 Uhr
Frau soll Zwillinge von Pfarrer auf die Welt gebracht haben kirche priester sym
APA/APA (Archiv/dpa)/Jochen Lübke - Symbolbild
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Die Südtirol News-Spontanbefragung von vergangener Woche zeigt ein eindeutiges Bild: 85 Prozent der rund 6.000 Teilnehmer sind der Meinung, dass die Kirche in Südtirol beim Thema Missbrauch nichts gelernt hat. Nur 15 Prozent sehen zumindest erste positive Schritte.

Die große Mehrheit der Leserinnen und Leser bleibt damit skeptisch – trotz des vielbeachteten Gutachtens und einzelner Aufarbeitungsversuche. Der Fall Don Carli hat offenbar tiefe Spuren hinterlassen und das Vertrauen weiter erschüttert.

Auch im Kommentarbereich festigt sich dieses Bild. @nottheordinary schreibt: “Die Kirche gibt es seit tausende va Johr – dass Missbrauch olm no so a groaßes Thema isch und überhaupt vorkimp sog olls iber die Kirch!”

@MartinSchmidt blickt negativ in die Zukunft: “Die Kirche macht sich einfach irrelevant. Das wird durch solche Skandale und der Weigerung von Modernisierung einfach nur beschleunigt.”

Und @Paul13 meint: “Die richtige Antwort wird man anhand der ‘großen Menschenmassen’, bei den Sonntagsmessen in den Kirchen, bekommen.”

 

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Rücknahme von Verbrenner-Aus angekündigt: Was denkt ihr darüber?
Kommentare
130
Rücknahme von Verbrenner-Aus angekündigt: Was denkt ihr darüber?
Wegen seines Haarschnitts verprügelt
Kommentare
96
Wegen seines Haarschnitts verprügelt
“Vernunft hat sich durchgesetzt”
Kommentare
96
“Vernunft hat sich durchgesetzt”
Ex-Bürgermeister von Verona fordert Abschuss aller Wölfe
Kommentare
47
Ex-Bürgermeister von Verona fordert Abschuss aller Wölfe
Antrag zu Gaza abgelehnt: Randalierer schlagen vor Bozner Rathaus zu
Kommentare
39
Antrag zu Gaza abgelehnt: Randalierer schlagen vor Bozner Rathaus zu
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 