Transgender möchte als Model durchstarten

Dass sich nicht jeder in seinem Geschlechtskörper wohlfühlt, sickert so langsam durch. Manche Menschen befreien sich von ihrer körperlichen Hülle, legen sich eine neue Geschlechtsidentität an und sind damit endlich glücklich.

Genauso erging es Benjamin, der vor sechs Jahren noch eine Frau war. Als erster Transgender versucht er in Deutschland auf die Titelseite eines Fitness-Magazins zu kommen.

Schaut rein und erfahrt mehr:

Benjamin möchte als Transgender-Model durchstarten Dieser Mann heißt Benjamin und war vor 6 Jahren noch eine Frau! Als erster Transgender möchte er es in Deutschland auf die Titelseite eines Fitness-Magazins schaffen.