Tutor-System auf der MeBo: Mehrheit dagegen

Bozen/Meran – Zuletzt wurde über ein Tutor-System auf der Schnellstraße MeBo diskutiert, um Raser einzubremsen und Unfälle zu verhindern.

Der Vorschlag löste in einer Südtirol News-Spontanbefragung allerdings wenig Begeisterung aus. 62 Prozent der über 4.000 Teilnehmer sind der Ansicht, dass das zu weit geht. Nur 38 Prozent würden sich für ein solches System aussprechen.

Dazu gehört @Einheimischer. Im Kommentarbereich schreibt er: “Ja, bin dafür! Ich bin viel in den Morgenstunden auf der MeBo unterwegs. Wenn ich die 110 und die 90 Kmh einhalte, werde ich dauernd von Autos mit hoher Geschwindigkeit überholt. Die fahren sicher mehr wie 150 Kmh. Ich habe am Morgen noch keine Verkehrskontrolle gesehen.”

Andere finden derartige Überwachungssysteme zu viel des Guten. Viele sehen auch die Konzentration der Autofahrer als Ursache für die Unfälle, wie @kornfeld: “Wer beim Autofohrn die Augen auf der Stroß hot wert a mit 140 kmh kuan Unfoll verursochn, es Problem isch, dass die meisten in uanr Hond in lenkr hebm und in der ondern es Handy wo man olle fünf Sekunden draufschaug weil man muas jo olm schnell verfügbor sein.”

Da widerspricht aber Anja: “Hauptproblem sind diejenigen, die sich selbst überschätzen und glauben, alles immer unter Kontrolle zu haben, auch bei Tempo 160-170-180 und dem Vorderfahrer bis auf zehn Meter hinten auffahren denn „ich kann ja fahren“… wenns dann kracht, ists zu spät! Und genau das sind die inkompetenten Fahrer.”