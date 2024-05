Über ein Drittel benutzt bereits KI

Bozen – Künstliche Intelligenz (KI) hat sich in rasantem Tempo zu einem integralen Bestandteil unseres modernen Lebens entwickelt. Von personalisierten Empfehlungen in Online-Shops bis hin zu Sprachassistenten in unseren Smartphones – KI ist allgegenwärtig.

Auf die Spontanbefragung, “Nutzt ihr künstliche Intelligenz?”, stimmten 37 Prozent der knapp 2000 Befragten mit “Ja” und 63 Prozent mit “Nein”.

Im Kommentarbereich meint @krokodilsträne: “Ich kenne da einige Typen…In Ermangelung der persönlichen auf die Nutzung der künstlichen Intelligenz angewiesen sind…”

@Aurelius meint: “Ich benutze lieber den Hausverstand.”

Und @Doolin schreibt: “…wo die natürliche fehlt, muss halt die künstliche her…”