Wer schaut denn hier heraus?

Uhu aus Kamin gerettet

Freitag, 12. September 2025 | 07:50 Uhr
Wer schaut denn hier heraus?
APA/APA/FF ALTMÜNSTER
Die Freiwillige Feuerwehr Altmünster (Bezirk Gmunden) hat Dienstagabend aus dem Kamin eines Einfamilienhauses einen feststeckenden Uhu gerettet. Die Hausbesitzer hatten Alarm geschlagen, da sie ein ungewöhnliches Rascheln im Kamin gehört hatten. Durch ein kleines Wartungstürchen sahen die Einsatzkräfte, dass der Vogel in dem engen Schacht gefangen war. Sie entschieden, die Tierrettung Oberösterreich aus Lindach zur Unterstützung zu rufen, so die Feuerwehr.

Gemeinsam wurde überlegt, welche Methoden für eine Bergung in Frage kommen. “Wir mussten genau abwägen, wie wir vorgehen, damit der Uhu nicht noch mehr Stress oder Verletzungen erleidet”, erklärte Feuerwehrkommandant Christian Gruber. Mehrmals wurde versucht, den Vogel vorsichtig nach oben hinauszuführen. Als dies nicht gelang, entschieden sich die Einsatzkräfte, die Öffnung beim Kamintürchen mit Spezialwerkzeugen zu erweitern. Nach knapp zwei Stunden konnte der rund zehn Kilogramm schwere Greifvogel gefasst und befreit werden. Er erlitt nur leichte Verletzungen, sei jedoch deutlich erschöpft gewesen. Die Tierrettung brachte den Greifvogel in die Wildtierstation Aurachtal.

