Viele wissen schon, wo sie das Kreuzchen setzen

Bozen – Am 22. Oktober 2023 finden in Südtirol und im Trentino Landtagswahlen statt. 35 Sitze sind in Südtirol zu vergeben. Mehrere deutsch- und italienischsprachige Parteien kämpfen schon jetzt um die Gunst der Wählerinnen und Wähler.

Und laut einer Spontanbefragung auf Südtirol News wissen bereits jetzt viele, wem sie ihre Stimme geben: 55 Prozent der rund 4.000 Teilnehmer haben eine klare Wahlvorstellung. 26 haben noch keinen Plan und 19 Prozent wollen den Stimmzettel ungültig abgeben oder gar nicht wählen.

Im Kommentarbereich wurde fleißig kommentiert. @gutergeist meint: “Ich weiß wen ich NICHT wähle. Sicherlich keine Ausredenerfinder, Schönreder, Allesweglächler, Hintertürpolitiker und Sichselbstbeweihräucherer.”

@Willi I. schreibt: “Ich gehe regelmäßig wählen, weil ich nicht möchte, dass das Wahlrecht irgend wann verloren geht. Und ich wähle SVP, eine wirkliche Alternative ist nicht erkennbar. – Auch bei den Anderen riecht es muffig.”

Das will @Paladin nicht so stehen lassen: “Grundsätzlich schon mal gut, dass Sie wählen gehen. Schade, dass Sie davon überzeugt sind, das es keine Alternative zur SVP gibt. Wenn dem wirklich so sein sollte, dann steht es um Südtirol wirklich sehr schlecht. Wofür steht die SVP? Sicherlich nicht mehr für den Garant der Autonomie. Dieses Ammenmärchen hält sich leider sehr beständig und wird auch immer wieder von dieser Partei propagandiert. Die SVP steht für Vetternwirtschaft und Lobbyunterstützung, alleine deshalb gibt es Alternativen.”

@mahrer lässt sich hingegen nicht in die Karten blicken: “Auch wenn das Edelweiß noch so eine schöne Blume ist, hat sie seit langem an Glaubwürdigkeit verloren. Alles weitere wird nicht verraten.”

@vunmirausgsechn schreibt: “Ich weiß wen ich wähle…die wähle ich teils aus Überzeugung, teils aus Mangel an Alternativen…”