Warum stecken alle Korken in die Erde?

Von: red

Korken im Blumentopf: mehr als nur ein Trend

Was früher im Müll landete, landet heute im Blumentopf: Weinkorken. Immer mehr Pflanzenfans setzen die kleinen Naturstücke gezielt ein – und das nicht wegen der Optik. Der Grund ist simpel und genial: Korken verbessern das Mikroklima im Topf und helfen den Pflanzen, gesund zu bleiben.

Was Korken im Pflanzentopf wirklich bewirken

Kork ist ein atmungsaktives Naturmaterial mit erstaunlichen Eigenschaften. Im Pflanzensubstrat eingesetzt, bringt er gleich mehrere Vorteile:

Feuchtigkeit regulieren: Korken nehmen überschüssiges Wasser auf und geben es bei Bedarf wieder ab.

Bessere Belüftung: Die Erde bleibt lockerer, Wurzeln bekommen mehr Sauerstoff.

Schutz vor Staunässe: Als Drainage verhindern Korken Wurzelfäule.

Natürlicher Schädlingsschutz: Kork schreckt Trauermücken und kleine Schnecken ab.

Nachhaltig und kostenlos: Ein Abfallprodukt wird zum Pflanzenhelfer.

So verwendet ihr Korken richtig

Ihr braucht keine Vorkenntnisse, nur ein paar alte Weinkorken:

Ganz auf die Erde legen: Das schützt vor Mücken und speichert Feuchtigkeit.

Klein schneiden und untermischen: Ideal zur Verbesserung der Belüftung.

Als Drainage nutzen: Korken auf den Topfboden legen, dann erst Erde einfüllen.

Achtet darauf, echte Naturkorken zu verwenden – kein Kunststoff.

So beugt ihr Schimmel und Geruch vor

Korken helfen nicht nur beim Gießen, sondern auch dabei, das richtige Klima im Topf zu bewahren. So geht’s:

Nicht zu viel gießen: Wartet, bis die Erdoberfläche trocken ist!

Wasser aus dem Untersetzer entfernen: kein stehendes Wasser!

Gute Belüftung und Licht: Vermeidet dunkle, feuchte Ecken!

Zimt oder Aktivkohle verwenden: Beides wirkt gegen Pilze und muffige Erde.

Fazit: Clever, einfach, nachhaltig

Ein einfacher Korken kann den Unterschied machen – für gesunde, starke Pflanzen. Wer Müll reduzieren und gleichzeitig seine Zimmerpflanzen unterstützen will, findet in diesem Trick eine natürliche Lösung. Also: Beim nächsten Wein den Korken einfach aufheben – eure Pflanzen werden es euch danken.