Was ist Biodiversität?

Die Biologische Vielfalt oder Biodiversität unseres Planeten ist ein großer Schatz. Leider wird er in einem rasanten Tempo zerstört – auch bei uns! Man erinnere an den Skandal um den Brixner Auwald. Aber was genau ist Biologische Vielfalt? Warum ist sie wichtig? Und warum ist sie so gefährdet? Um diese Fragen dreht sich dieser WissensWerte Clip.

Schaut rein und erfahrt mehr: