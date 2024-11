Weihnachtsplätzchen ohne Acrylamid

Von: red

Beim Backen entsteht gesundheitsschädliches Acrylamid. Da das wirklich niemand in seinen Weihnachtskeksen haben will, haben wir ein paar Tips für euch und eure Weihnachtsbäckerei.

Industrielle Produkte sind kaum belastet

Die gute Nachricht zuerst: Die Tester von Stiftung Warentest haben in einem aktuellen Check insgesamt nur niedrige Acrylamid-Werte in industriell hergestelltem Weihnachtsgebäck festgestellt. 39 der insgesamt 49 untersuchten Spekulatius, Lebkuchen und Vanillekipferl enthielten nur sehr wenig bis quasi gar kein Acrylamid. Lediglich drei Lebkuchen und drei Sorten Spekulatius wurden beanstandet, da sich ihre Werte stark den vorgeschriebenen Richtwerten nähern. Ein einzelner Lebkuchen sprengten diese Werte.

Was ist so gefährlich an Acylamid?

Die chemische Verbindung entsteht, wenn kohlenhydratreiche Lebensmittel mit hohen Temperaturen gebacken, gebraten, geröstet oder frittiert werden. Acrylamid wurde bereits vor mehr als zehn Jahren als potenziell krebserregend für den Menschen eingestuft. Neuere Studie bestätigen dies. Im Labor wurde nachgewiesen, dass die Substanz krebserzeugend ist, sowohl das Erbgut als auch das Nervensystem schädigt und die Embryonalentwicklung beeinträchtigt.

Natürlich ist Acrylamid immer bedenklich. Jedoch macht hier vor allem die Menge das Gift.

So könnt ihr die Bildung möglichst vermeiden

Nichts schmeckt so gut wie eigenhändig und mit viel Liebe hergestellt Plätzchen. Um die Belastung mit Acrylamid in eurem Naschwerk und damit die Gefahr für euch und eure Liebsten so gering wie möglich zu halten, könnt ihr folgendes beachten:

• Verzichtet auf bereits geröstete Nüsse und Mandeln. Sie verbrennen viel zu leicht.

• Für Kekse gilt dasselbe wie für Sommerbräune: Ein zarter Goldton ist gesünder als ein tiefes Braun.

• Es sollte auch nicht zu heiß hergehen. Stellt den Ofen bei Umluft auf maximal 170°, bei Ober- und Unterhitze auf 190°.

• Schnappt euch ein, zwei, drei oder mehr liebe Menschen und veranstaltet ein großes Back-Event. Ok, das ist nicht unbedingt gesünder, macht aber mehr Spaß.