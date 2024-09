Wildnis hautnah: Campingurlaub in Skandinavien

Von: mk

Bozen – Die unendlichen Wälder Schwedens, Norwegens imposante Fjorde und Finnlands tausende Seen ziehen immer mehr Camper in den hohen Norden Europas. Zudem erhoffen sich viele Reisende, der Hitze zu entfliehen und verbringen ihren Urlaub lieber bei gemäßigteren Temperaturen.

“Von unseren Mitgliedern wissen wir, dass Skandinavien als Reiseziel für die Camping-Community immer beliebter wird – eine Tendenz, die das Gefühl von Freiheit und Naturverbundenheit in den Vordergrund rückt”, so Tomas Mehlmauer, Präsident des Österreichischen Camping Clubs (ÖCC). “Egal ob erfahrene Profis oder Campingneulinge, eine rechtzeitige Vorbereitung und Planung sowie passende Campingausrüstung ist für den Skandinavien-Urlaub entscheidend.”

Freies Stehen – in Norwegen, Finnland und Schweden gilt das “allemansrätten”

Anders als in Österreich und in Italien ist freies Stehen, umgangssprachlich als “Wildcamping” bekannt, in Skandinavien großteils erlaubt. In Norwegen, Finnland und Schweden gilt das sogenannte “allemansrätten” – also das “Jedermannsrecht”. Das bedeutet, dass jeder das Recht hat, sich in der Natur frei zu bewegen und auf unbebautem Land zu campen, solange dabei kein Schaden angerichtet oder die Umwelt gestört wird.

Eine Ausnahme gilt für private Grundstücke, Gärten und das Nahfeld um Wohnhäuser, wo man sich nicht ohne Erlaubnis aufhalten sollte. “Trotz der liberaleren Einstellung zum freien Stehen in der Natur Skandinaviens ist es unerlässlich, Rücksicht auf die Umwelt und die ansässige Bevölkerung zu nehmen. Das heißt konkret, dass man mindestens 150 Meter Abstand zu Wohngebäuden einhalten sollte. Abfälle müssen wieder mitgenommen werden, um die Natur sauber zu hinterlassen”, so Mehlmauer.

Bevor man den Campingurlaub antritt, sollte man sich über alle Regelungen in der geplanten Destination informieren.

Tipps für den Campingurlaub in Skandinavien

Ausrüstung: Eine gute Camping-Ausrüstung ist bei jeder Reise unverzichtbar. “Viele Camperinnen und Camper fahren extra in den Norden, um der Hitze zu entkommen – oft wird das teils raue Klima Skandinaviens aber unterschätzt. Speziell in Küstennähe kann es abends deutlich kühler werden, weshalb es ratsam ist, entsprechende Kleidung und Ausrüstung einzupacken. Ist man mit dem Zelt unterwegs sollte man unbedingt auf hochwertige Isomatten und Schlafsäcke setzen”, rät der Camping-Experte.