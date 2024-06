Winterwunderland am Stilfserjoch

Von: luk

Stilfserjoch – Wer hätte gedacht, dass man im Juni noch einmal die Skier aus dem Keller holen muss? Am Stilfserjoch hat es ordentlich geschneit – ganze 60 Zentimeter Neuschnee haben die Passstraße in höheren Lagen in ein Winterwunderland verwandelt.

Die Straßenräumdienste auf beiden Seiten der Passhöhe kämpfen unermüdlich gegen die weiße Pracht an, aber die Straßenöffnung wird sich nach diesem Schneechaos wohl noch weiter verzögern.

Doch das ist noch nicht alles: Auf dem Gletscher sind gestern sogar über ein Meter Neuschnee gefallen. Die späten Neuschneemengen verschaffen den gebeutelten Gletschern in Südtirol jedenfalls etwas Luft.

Das Wetter wird in den kommenden Tagen laufend milder werden, wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin schildert.

Mit dem Monatswechsel gibt's den Wetterwechsel. Der Juni hat zwar noch Startschwierigkeiten, aber im Laufe der nächste Woche wird es zunehmend wärmer. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) June 1, 2024