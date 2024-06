114.121,22 Euro für den wohltätigen Zweck

Von: mk

Bozen – Am 6. Juni 2024 freute sich Initiatorin Cellina von Mannstein von der Spezialbier-Brauerei Forst den Scheck in Höhe von 114.121,22 Euro an Heiner Feuer, Präsident der Hilfsorganisation „Südtirol hilft“, im Ambiente des Forst Season in Bozen übergeben zu dürfen. Diese Spendengelder kommen über „Südtirol hilft“ zur Gänze wohltätigen Projekten des „Bäuerlichen Notstandsfonds“ zugute.

„Südtirol. Ursprung vereint“ eine solidarische Initiative der Spezialbier-Brauerei Forst – mit besonders viel Herz, welche die gemeinsamen Werte der starken, wertvollen Südtiroler Bäuerinnen und des Brauchtums mit der Spezialbier-Brauerei Forst teilt. Sie handelt von Werten des Respekts, der Leidenschaft und der Verwurzelung zum Ursprung sowie vom Einsatz beider für das Wohl von Land und Leuten.

„Diese Initiative war eine Hommage an all diese starken Frauen und Bäuerinnen, die zum Erhalt unserer Kultur beitragen, Ehrenämter ausführen und sozial engagiert sind. Sie stehen für die Aufrechterhaltung von Bräuchen, Sitten, Traditionen und tragen zudem naturverbundenes Vermächtnis weiter. Mit großer Freude haben wir den Scheck mit dieser enormen Summe übergeben dürfen, verbunden mit dem bedeutenden Wissen damit Menschen in Not helfen zu können. Dank der großen Beteiligung der Südtiroler Bevölkerung konnten 100.000 Lose der Hilfslotterie verkauft werden. Durch weitere Aktionen der Spezialbier-Brauerei Forst konnte dieser Gesamtbetrag erreicht werden“, so Ideatorin Cellina von Mannstein.

Die Gesamtsumme von 114.121,22 Euro setzt sich aus den verkauften Losen der Hilfslotterie „Südtirol. Ursprung vereint“, dem Bildverkauf im Rahmen der dazugehörigen Ausstellungen des bekannten Fotografen Paul Croes und freiwilligen Spenden zusammen. Hinzu kam über das gesamte Jahr 2023 ein bestimmter Teil des Eintrittspreises der Brauereiführungen.

Die große landesweite Hilfslotterie fand außerordentlichen Zuspruch sowie hohe Beteiligung seitens der Bevölkerung und der vielen stets treuen Partnern der Spezialbier-Brauerei Forst. Mit einem Los für ein Euro Gutes tun – von Oktober bis Dezember wurden somit die gesamten 100.000 Lose verkauft. Die Gewinner wurden im weihnachtlichen Rahmen des Forster Weihnachtswaldes ermittelt.

Der Startschuss der Initiative erfolgte Anfang September 2023 mit der Eröffnung der großen Wanderausstellung am Hof-Museum Rohrerhaus in Sarnthein. 24 großflächige Fotografien Südtiroler Bäuerinnen mit deren Tieren, aufgenommen vom renommierten Fotografen Paul Croes, konnten dort bewundert werden. Anschließend tagte die Wanderausstellung am bekannten Thermenplatz in Meran. Die zahlreichen Ausstellungen in den Forst-Gastronomien, in einer Auswahl an führenden Südtiroler Hotels, in den Räumlichkeiten der Seilbahn Vigiljoch und im Forster Weihnachtswald rundeten diese besondere Aktion im Lichte der Nächstenliebe hervorragend ab. Eine Selektion der Haupt-Ausstellung wurde zudem bei diversen Veranstaltungen wie der Messe Agri Alp in Bozen präsentiert.