20 Millionen Euro für Forschung im Bereich Wasserstoff

Von: mk

Bozen – Die Auswahl und Finanzierung von Forschungsprojekten im Bereich Wasserstoff ist Ziel eines Aufrufs des Ministeriums für Umwelt und Energiesicherheit. Über den staatlichen Wiederaufbaufonds PNRR werden 20 Millionen Euro dafür zur Verfügung gestellt, wobei 40 Prozent der Mittel den süditalienischen Regionen vorbehalten sind. Bis 15. Mai kann um die Förderung angesucht werden.

„Wasserstoff könnte in Zukunft einen guten Teil des europäischen Energiemixes ausmachen, wird aber derzeit noch vielfach durch fossile Brennstoffe erzeugt. Durch Aufrufe wie diesen unterstützt die EU die Forschung und Entwicklung mit dem Ziel, die Erzeugung und Einsatzmöglichkeiten von grünem und sauberen Wasserstoff voranzutreiben und den ökologischen Wandel zu unterstützen“, erläutert Europa-Landesrätin Magdalena Amhof.

Der Aufruf richtet sich an Forschungseinrichtungen und Universitäten sowie an Unternehmen, die mit industriellen Forschungsprojekten oder experimenteller Entwicklung in folgenden Bereichen betraut sind: Erzeugung von grünem und sauberem Wasserstoff, innovative Technologien für die Speicherung und den Transport von Wasserstoff und seine Umwandlung in Derivate und Elektrokraftstoffe, Brennstoffzellen für stationäre Anwendungen und für die Mobilität oder intelligente, integrierte Managementsysteme zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit und Zuverlässigkeit von wasserstoffbasierten Infrastrukturen.

Die Förderanträge samt der notwendigen Unterlagen sind bis zum 15. Mai, 10.00 Uhr, mit dem Betreff „M2C2-I3.5 Bando C – presentazione domanda“ an die PEC-Adresse pif@pec.mase.gov.it zu senden.