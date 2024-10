20 Prozent der Ü-65-Jährigen haben ein Sehproblem, wissen es aber nicht

Von: luk

Bozen – Der zweite Donnerstag im Oktober ist der Welttag des Sehens (dieses Jahr der 10. Oktober). Der Südtiroler Blinden- und Sehbehindertenverband ist sich der Bedeutung des Sehvermögens bewusst (80 Prozent der Informationen werden über die Augen aufgenommen) und sensibilisiert über vorbeugende Maßnahmen, um eine Verschlechterung oder den Verlust des Sehvermögens zu vermeiden. Viele Erkrankungen der Augen, die äußerst empfindliche Organe sind, lassen sich durch entsprechendes Verhalten in den Griff bekommen.

Information und Sensibilisierung

Aus diesem Anlass wird am 10. Oktober in Bozen an der Talfer-Brücke/Seite Quirein ein Informationsstand eingerichtet. Von 10.00 bis 17.00 Uhr werden Funktionäre und Mitglieder des Verbandes anwesend sein, um auf die Bedeutung der Prävention aufmerksam zu machen, über die Aktivitäten des Verbandes zu informieren und eigens erstelltes Informationsmaterial zu verteilen.

“Achtung! Es ist unerlässlich, regelmäßig augenärztliche Kontrolluntersuchungen durchzuführen, um Sehbehinderungen vorzubeugen. Die Sehkraft sollte in jedem Alter kontrolliert werden, auch wenn keine Sehstörungen oder -fehler bemerkt werden. Viele Symptome von Augenkrankheiten bleiben oft unbemerkt, da sich der Körper schrittweise an den Verlust der Sehkraft anpasst, insbesondere bei fortschreitenden Erkrankungen”, so der Blinden- und Sehbehindertenverband.

Die Gesundheit des Auges erhalten

Jeder kann im Alltag dazu beitragen, die Gesundheit seiner Augen zu erhalten.

1. Es ist wichtig, die Augen vor ultravioletten Strahlen zu schützen, indem man Sonnenbrillen mit zertifizierten Filtern oder bei gefährlichen Tätigkeiten geeignete Schutzbrillen verwendet.

2. Eine angemessene Beleuchtung ist entscheidend, um Ermüdung der Augen zu vermeiden. Bei längerer Bildschirmarbeit sind häufige Pausen ratsam.

3. Zusätzlich ist eine gesunde Lebensweise wichtig:

 Lebensmittel, die reich an Antioxidantien und Carotinoiden sind, wie Obst und Gemüse, in die tägliche Ernährung einbauen.

 Gesättigte Fette und Cholesterin reduzieren, den Blutdruck im Normalbereich halten.

 Viel Wasser trinken.

 Nicht rauchen und den Alkoholkonsum einschränken.

 Keine Augentropfen ohne Rücksprache mit einem Arzt verwenden.

Der Blinden- und Sehbehindertenverband mit Sitz in Bozen, Garibaldistraße 6/62, fördert nicht nur Initiativen zur Vorbeugung von Sehschäden, sondern unterstützt auch Menschen mit schweren Sehbehinderungen sowie deren Familien. Der Verband vertritt die Interessen von Sehbehinderten aus allen drei Sprachgruppen, hilft bei Anträgen auf Blindenrenten und anderen sozialrechtlichen Anliegen, beschafft Hilfsmittel und unterstützt bei der Beantragung von Beiträgen für deren Anschaffung. Darüber hinaus organisiert der Verband Berufsausbildungen, Arbeitsvermittlungen, Sommerferien und kulturelle Aktivitäten.