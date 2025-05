20 weitere Frauen schließen Verwaltungsrätinnen-Lehrgang ab

Von: mk

Bozen – Ob rechtliche Grundlagen von Gesellschaften und Genossenschaften, Bilanzanalyse, Sitzungsführung, Kommunikation oder Selbstmarketing: Beim 12. Lehrgang für angehende Verwaltungsrätinnen haben erneut 20 Frauen das Rüstzeug mitbekommen, um in einem Verwaltungsrat oder in einem Vorstand tätig zu sein. Am Freitagabend wurde den Absolventinnen feierlich das Zertifikat überreicht.

„Die Vertretung von Frauen in Verwaltungsräten ist entscheidend, um die Perspektivenvielfalt zu fördern, was zu besseren und ausgewogeneren Entscheidungsprozessen führt”, betonte die Präsidentin des Landesbeirats für Chancengleichheit für Frauen, Ulrike Oberhammer. Zudem verbessere die gleichberechtigte Teilhabe die Unternehmensperformance, stärke Innovationen, spiegle die gesellschaftliche Realität wieder und setze ein wichtiges Zeichen für Gleichstellung und Chancengleichheit. “Frauen in Führungspositionen dienen außerdem als Vorbilder für andere und motivieren weitere Frauen, Karriereziele zu verfolgen, was langfristig sowohl den Unternehmen als auch der Gesellschaft zugutekommt”, schloss Oberhammer.

Der Lehrgang wird seit einigen Jahren erfolgreich vom Landesbeirat für Chancengleichheit für Frauen und dem Frauenbüro in Zusammenarbeit mit dem WIFI (dem Service für Weiterbildung und Personalentwicklung der Handelskammer Bozen) organisiert. Die Nachfrage ist groß, der Kurs, der zehn Einheiten umfasst, wird heuer zweimal organisiert.

Frauen werden in Datenbank AMinistra aufgenommen

Beiratspräsidentin Oberhammer und Alfred Aberer, der Generalsekretär der Handelskammer Bozen, haben am Freitagabend im Sitz der Handelskammer Bozen die Abschlusszertifikate an die Absolventinnen des Frühjahrslehrgans überreicht. Erfolgreich abgeschlossen haben den Lehrgang: Vera Amon, Helene Amort, Verena Baumgartner, Michaela Clara, Lisa Früh, Franziska Maria Hack, Erika Hellrigl, Snezana Ilicic, Miriam Kiem, Magdalena Lösch, Verena Malfertheiner, Alessandra Papa, Daniela Pichler, Renate-Nadia Ranzi, Elizabeth Ribeiro Da Silva, Heidi Sparber, Birgit Steinwandter, Anna Vonmetz, Elfriede Zanellati und Astrid Zingerle. Diese 20 Frauen werden nun zu den rund 200 Kontakten qualifizierter Frauen hinzugefügt, die in der Datenbank AMinistra geführt werden.

“Die Handelskammer Bozen setzt sich seit vielen Jahren mit diversen Maßnahmen dafür ein, die Rolle der Frauen in der Wirtschaft zu stärken. Das WIFI organisiert jedes Jahr gezielte Weiterbildung für Unternehmerinnen und weibliche Führungskräfte. Dieser Lehrgang ist ein sehr erfolgreiches Beispiel, treffen doch Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte die strategischen Entscheidungen in Unternehmen und Organisationen. Dafür braucht es die Sichtweisen und Kompetenzen von Frau und Mann”, betonte Aberer im Rahmen seiner Rede.

Aufgrund der Nachfrage ist im Herbst eine zweite Auflage des Lehrgangs geplant geplant und die Zuweisung der freien Plätze erfolgt mittels einer digitalen Ziehung. Anmeldungen zu dieser sind ausschließlich auf der Wifi-Homepage und zwar am Mittwoch, den 4. Juni 2025, von 9.00 bis 17.00 Uhr möglich.

Alle Informationen zum Lehrgang sind auf dem Wifi-Internetportal zu finden.