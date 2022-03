21 neue Hilfskräfte

Bozen – Die meisten der von der Region kürzlich eingestellten neuen Hilfskräfte sind Frauen. Von den insgesamt 17 Frauen und vier Männern, die das Auswahlverfahren bestanden haben, werden achtzehn den Gerichtsämtern zugewiesen (14 in Trient und Rovereto und vier in Bozen), die übrigen drei werden bei den Zentralämtern der Region in Trient, beim Friedensgericht Trient und beim Amtsgebäude der Region in Bozen Dienst leisten.

Von den den Gerichtsämtern zugeteilten Hilfskräften werden 13 bei den Gerichten (2 am Oberlandesgericht Trient, 1 bei der Außenabteilung Bozen, 4 am Landesgericht Trient, 2 am Landesgericht Bozen, 2 am Landesgericht Rovereto, 1 am Jugendgericht und 1 am Überwachungsgericht Bozen) und 5 bei den Staatsanwaltschaften (3 bei der Staatsanwaltschaft beim Landesgericht Trient, 1 bei der Staatsanwaltschaft beim Jugendgericht Trient und 1 bei der Generalstaatsanwaltschaft Trient) Dienst leisten.

Von den 21 neuen Bediensteten haben 14 bereits am 14. März ihren Dienst begonnen. Alle anderen werden im April ihre neue Stelle antreten.

„Wir sind mit der Einstellung dieser 21 neuen Hilfskräfte sehr zufrieden“, betonten der Generalsekretär Michael Mayr und die stellvertretende Generalsekretärin Antonella Chiusole, „denn sie ist ein Zeichen für die gelungene Umsetzung der übertragenen Befugnisse im Bereich der Unterstützung der Gerichtsämter“.