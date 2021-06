2,5 Prozent Inflation in Bozen

Bozen – Es ist kein neuer Umstand: Bozen ist weiterhin die teuerste Stadt Italiens. Im Mai ist zudem die Inflation auf 2,5 Prozent weiter nach oben geklettert, wie Alto Adige online bezugnehmend auf einen Bericht des italienischen Verbraucherzentrums schreibt.

Nirgends sonst ist das Leben in Italien so teuer, wie in Bozen. Auf eine vierköpfige Familie kommen damit zusätzliche Spesen von jährlich 1.122 Euro zu. Im Schnitt sind es knapp 800 Euro.

Nach Bozen ist Reggio Emilia in der Aufstellung zu finden. Hier gab es einen Preisanstieg von 2,2 Prozent. Den “dritten Platz” holt sich Trient mit einer Teuerungsrate von 1,9 Prozent.

Im Regionenvergleich liegt Trentino-Südtirol mit einer Inflationsrate von 2,1 Prozent ebenfalls an erster Stelle.

Für die Verbraucherschützer ist die Entwicklung besorgniserregend.