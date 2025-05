30 Jahre WorldSkills South Tyrol, Italy: Die Erfolgsgeschichte der Berufsmeisterschaften

Von: luk

Bozen – Gestern Abend wurde im Ehrensaal des Merkantilgebäudes der Handelskammer Bozen das 30-jährige Bestehen von WorldSkills South Tyrol, Italy gefeiert. In den vergangenen drei Jahrzehnten konnten Südtirols Teilnehmende bei den Berufsweltmeisterschaften insgesamt 23 Gold-, 23 Silber- und 29 Bronzemedaillen erringen, was eine herausragende Leistung darstellt.

Seit 1995 ist WorldSkills South Tyrol, Italy Mitglied der internationalen Organisation WorldSkills International, die ihrerseits heuer ihr 75-jähriges Bestehen feiert. Das 30-jährige Jubiläum von WorldSkills South Tyrol, Italy verdeutlicht die langjährige und erfolgreiche Einbindung Südtirols in das internationale Netzwerk der Berufsmeisterschaften.

In ihrer Begrüßung unterstrich Handelskammervizepräsidentin Johanna Santa Falser die Relevanz der Initiative: „WorldSkills South Tyrol, Italy hat wesentlich dazu beigetragen, berufliche Bildung auf ein internationales Niveau zu heben. Junge Talente erhalten hier die Chance, sich mit den Besten der Welt zu messen – das stärkt nicht nur die individuelle Entwicklung, sondern auch das Ansehen der Berufsausbildung in Südtirol.“

Landeshauptmann Arno Kompatscher betonte in seiner Ansprache die strategische Bedeutung beruflicher Wettbewerbe: „In einer Zeit des rasanten Wandels müssen wir jungen Menschen nicht nur Wissen, sondern vor allem auch Können vermitteln. WorldSkills fördert genau jene praktischen und digitalen Kompetenzen, die es heute braucht, um in der Arbeitswelt erfolgreich zu sein.“

Landeshauptmannstellvertreter und Wirtschaftslandesrat Marco Galateo unterstrich die Bedeutung von Wettbewerben wie WorldSkills angesichts der sich rasch verändernden Anforderungen an Fachkräfte. Diese Formate würden jungen Menschen helfen, sich neuen Herausforderungen zu stellen und sich auf die Arbeitswelt in den praktischen Berufen von morgen vorzubereiten – dies sowohl im Handwerk, der Gastronomie und im High Tech Bereich, die für Südtirols Wirtschaft wesentlich sind.

Anschließend wies Landesrat Philipp Achammer auf die wichtige Rolle von WorldSkills South Tyrol, Italy für die Sichtbarkeit und Aufwertung der beruflichen Bildung hin. Die Wettbewerbe seien nicht nur ein Schaufenster für Spitzenleistungen, sondern setzten auch Impulse für moderne Bildungsformate. Besonders mit Blick auf die Zukunft gelte es, praktische und digitale Kompetenzen gleichermaßen zu fördern.

Anhand von einer Bildershow wurde auf 30 Jahre WorldSkills South Tyrol, Italy zurückgeblickt. Dabei teilten einige ehemalige Delegierte, Expert/innen und Teilnehmende Anekdoten von den vergangenen Berufsweltmeisterschaften.

Bei der Veranstaltung wurde Gert Lanz für seine langjährige Tätigkeit als offizieller Delegierter von WorldSkills South Tyrol, Italy gewürdigt. Mit seinem Engagement hat er maßgeblich dazu beigetragen, Südtirol als Vorzeigeregion im Bereich handwerklicher Berufsbildung zu etablieren.

Abgeschlossen wurde die Veranstaltung mit Schlussworten von Jasmin Fischnaller, aktuelle Offizielle Delegierte von WorldSkills South Tyrol, Italy und Alfred Aberer, CEO von WorldSkills South Tyrol, Italy: „Wir sind stolz auf all die Erfolge, die in den vergangenen drei Jahrzehnten erreicht wurden. WorldSkills South Tyrol, Italy ist ein Musterbeispiel für erfolgreiche Zusammenarbeit. Die Berufswettbewerbe, die im lvh.apa entstanden sind, wurden in den letzten Jahren erfolgreich über den Wirtschaftsverband organisiert – ein Zeichen gelebter Zusammenarbeit. Ganz besonders bedanken möchten wir uns bei allen Teilnehmenden, Expert/innen, Lehrbetrieben, Funktionären und Sponsoren, die diese Erfolgsgeschichte möglich gemacht haben.“

Die nächste Landesmeisterschaft der Berufe WorldSkills South Tyrol, Italy werden zwischen dem 18. und 20. September 2025 in der Messe Bozen veranstaltet. Dieses Jahr werden in Herning (Dänemark) zwischen dem 9. und dem 13. September 2025 zudem die Berufseuropameisterschaften EuroSkills ausgetragen. Südtirol ist mit drei Teilnehmern am Start.