35 Jahre im Einsatz für die rheumakranken Mitmenschen

Von: luk

Bozen – Ganz im Zeichen des 35-jährigen Bestandsjubiläums stand die Vollversammlung der Rheuma-Liga Südtirol. Präsident Günter Stolz konnte die zahlreich erschienen Mitglieder und Ehrengäste, darunter den Primar des Rheumatologischen Dienstes, Prof. Dr. Christian Dejaco, den Vizeprimar, Dr. Armin Maier, den Sanitätsdirektor, Dr. Josef Widmann und den Direktor des Dienstleistungszentrums für das Ehrenamt, Dr. Ulrich Seitz, begrüßen.

Einen besonderen Dank richtete Günter Stolz an die Gemeindereferentin Monika Hofer Larcher, die in Vertretung des Bürgermeisters Wilfried Trettl der Versammlung beiwohnte. In seinen Grußworten erinnerte Günter Stolz daran, dass die Rheuma-Liga vor 35 Jahren als Selbsthilfeorganisation von engagierten Frauen und Männern rund um die Ehrenpräsidentin Margret Herrnhof Prast gegründet worden sei. Heute zähle der Verein ca. 2.400 Mitglieder und sei dabei, wieder an die Zeit vor Corona anzuknüpfen. In der Pandemiezeit musste die Tätigkeit stark zurückgefahren werden, die Treffen in Präsenz seien nur unter allergrößten Sicherheitsvorkommen möglich gewesen. Es habe eine Zeit gebraucht, um den beträchtlichen Mitgliederrückgang dieser Zeit wieder aufzuholen.

Heute biete die Rheuma-Liga so viele Therapiekurse wie nie zuvor in ihrer Geschichte an. Insgesamt organisiert die Rheuma-Liga im ganzen Land 160 Bewegungstherapiekurse (Wassergymnastik, Gesundheitsturnen, Osteoporosegymnastik, Nordic Walking, Yoga usw.) und mehr als die Hälfte der Mitglieder nehme aktiv an den Kursen teil. Stolz dankte allen freiwilligen Gruppen- und Bezirksleitern für ihren ehrenamtlichen Einsatz. Besonders bedankte er sich bei Christine Peterlini, Birgit Kaschta und Marialuise Leitner, welche die vielen Vorträge über Rheuma in den Südtiroler Gemeinden hielten und so wesentlich zum Wissen über Rheuma beitragen würden. Der Geschäftsführer der Rheuma-Liga, Andreas Varesco, präsentierte den Tätigkeitsbericht, wobei er vor allem die Professionalisierung der Kursorganisation und das neue online-Anmeldesystem lobte. Er bedankte sich in diesem Zusammenhang bei der Kurskoordinatorin Manuela Unterholzner und den Mitarbeitern Michael Mattedi und Nathalie Tarasconi für den vorbildlichen Einsatz. Mit Judith Gschnell sei das Team am Sitz in Eppan verstärkt worden, was erfreulich sei. Besonders erfreulich sei laut Varesco, dass es gelungen sei, ein Medienteam mit Birgit Kaschta, Lisa Weis und Gunde Tengler aufzubauen. Die Kommunikation sei professionalisiert worden und der Verein sei nun sowohl auf Instagram, Facebook und mit einem WhatsApp-Kanal in den neuen Medien unterwegs. Großen Raum nahm die Vorstellung der Bilanz durch den Geschäftsführer Andreas Varesco ein. Die Bilanz zeige in eindrucksvollen Zahlen, dass die Aktivitäten des Vereins signifikant ausgebaut werden konnten. Obwohl die Kosten gestiegen seien, stehe der Verein nach einigen schwierigen Jahren wieder auf soliden Beinen. Die Bilanz wurde von der Vollversammlung genehmigt.

Anschließend hielt Thea Mittempergher einen interaktiven Vortrag zum Thema „Was Yoga und Meditation in der Schmerztherapie leisten“.

Der Vortrag begeisterte das anwesende Publikum, das die Übungen eifrig mitmachte. Höhepunkt der Veranstaltung war die Ehrung von Mitgliedern, die sich in besonderer Weise für die Rheuma-Liga verdient gemacht haben. Präsident Günter überreicht eine Dankesurkunde an Laura Torresani, Franz Schgaguler, Rosina Rabanser, Margaret Winkler, Renate Tasser und Anna Mair. „Wir sind unseren ehrenamtlichen Helfern zu größtem Dank verpflichtet. Ohne ihren großen und leidenschaftlichen Einsatz über all die Jahre stünde die Rheuma-Liga und auch die Rheumatologie bestimmt nicht da, wo sie heute stehen. Ihr seid uns Vorbild für unseren weiteren Einsatz für die rheumakranken Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen“, so der Präsident der Rheuma-Liga Günter Stolz und Geschäftsführer Andreas Varesco.