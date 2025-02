865 Genossenschaften in Südtirol: Gemeinsam mehr erreichen

Von: luk

Bozen – Das von den Vereinten Nationen ausgerufene Internationale Jahr der Genossenschaften 2025 dient dazu, die Scheinwerfer auf einen Wirtschaftsfaktor zu lenken, der unser aller Leben durchdringt. Daher haben die zwei großen Genossenschaftsverbände in Südtirol, Raiffeisenverband und Coopbund, bei der Pressekonferenz am 4. Februar auf die tragende Rolle von Genossenschaften in einer Zeit multipler Krisen hingewiesen.

Wussten Sie, dass es weltweit drei Millionen Genossenschaften gibt mit rund einer Milliarde Mitgliedern und 280 Millionen Arbeitsplätzen? Auch in Südtirol sind die Zahlen beeindruckend, da die 865 Genossenschaften im Land eine Vielzahl an Dienstleistungen abdecken, die der Einzelne nicht allein meistern könnte.

So unterstrich auch Landeshauptmann Arno Kompatscher bei der Pressekonferenz: „Das Genossenschaftswesen ist in Südtirol seit jeher stark verankert und wird zukünftig eine noch wichtigere Rolle in unserer Gesellschaft spielen. Unser gemeinsames Anliegen ist es daher, diese Organisationsformen fit für die Zukunft zu machen und neue Formen wie Bürgergenossenschaften und Energiegemeinschaften zu fördern.“

„Als größter Genossenschaftsverband im Land blicken wir mit unseren 364 Mitgliedsgenossenschaften auf eine Vielzahl von Branchen, die allesamt das Leben der Südtirolerinnen und Südtiroler tagtäglich durchdringen“, so Obmann Herbert Von Leon und Generaldirektor Robert Zampieri vom Raiffeisenverband Südtirol. „Von der Landwirtschaft über die Energie und die Finanzen bis hin zu unseren Sozialgenossenschaften liegt unser Augenmerk darauf, den Mitgliedern wirtschaftliche Beständigkeit zu bieten. Im klein strukturierten Gefüge in Südtirol gibt es in vielen Sektoren keine Beständigkeit ohne das, was Friedrich Wilhelm Raiffeisen wie folgt umriss: Was einer allein nicht schafft, schaffen wir miteinander.“

„Coopbund Alto Adige Südtirol blickt in diesem Jahr auf sein 50-jähriges Bestehen zurück, und gleichsam mit Entschlossenheit und dem Bewusstsein in die Zukunft, dass Kooperation ein Erfolgsmodell für Inklusion und nachhaltige Entwicklung darstellt“, erklärt Monica Devilli, die Präsidentin von Coopbund Alto Adige Südtirol. „Unser Ziel ist nach wie vor sehr klar: Wir wollen die Menschen und ihre Bedürfnisse stets in den Mittelpunkt stellen und die sprachliche und kulturelle Vielfalt, die das Land Südtirol kennzeichnet, als grundlegende Ressource für das Gemeinwohl verstehen und nutzen.“

Die Werte der gelebten Solidarität und der Zusammenarbeit, die Genossenschaften ausmachen, umriss auch Rosmarie Pamer, Landesrätin für das Genossenschaftswesen: „Genossenschaften ermöglichen es, individuelle und gemeinschaftliche Interessen in Einklang zu bringen und Lösungen für Herausforderungen zu finden, die Einzelne nicht bewältigen könnten. Zudem eröffnen die Vielfalt und Anpassungsfähigkeit von Genossenschaften Möglichkeiten in nahezu allen Lebensbereichen. Wenn wir etwa an die Kleinkindbetreuung oder den demografischen Wandel denken, dann leisten Genossenschaften in Südtirol eine unschätzbar wertvolle Arbeit.“

Jahr der Genossenschaften als Chance

In Südtirol gibt es insgesamt 865 Genossenschaften (Stand Dezember 2023) in den unterschiedlichsten Bereichen: 86 Landwirtschaftliche Anlieferungs- und Zuchtgenossenschaften, fünf Landarbeitergenossenschaften, eine Landwirtschaftliche Genossenschaft, elf Konsumgenossenschaften, 333 Produktions- und Arbeitsgenossenschaften, 289 andere Genossenschaften, 90 Wohnbaugenossenschaften, vier Garantiegenossenschaften, vier Genossenschaftskonsortien, 41 Raiffeisenkassen bzw. Kreditgenossenschaften, drei Gesellschaften zur gegenseitigen Unterstützung und ein Sozialkonsortium. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass von 237 eingetragenen Sozialgenossenschaften ganze 74 im Tätigkeitsbereich der Arbeitseingliederung von benachteiligten Personen tätig sind.

Im Rahmen der Pressekonferenz wurde die große Bedeutung des lokalen Genossenschaftswesens für Südtirol aufgezeigt. Dabei wurde betont, dass Genossenschaften in erster Linie das Wohl ihrer Mitglieder und nicht die Gewinnmaximierung des Einzelnen in den Mittelpunkt stellen und sie einen wesentlichen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit und Lebensqualität leisten. In dieser Hinsicht bietet das Internationale Jahr der Genossenschaften die Möglichkeit, der breiten Öffentlichkeit die vielfältigen Werte des Genossenschaftswesens und den einzigartigen Beitrag der Genossenschaften auf wirtschaftlichem, sozialem und kulturellem Feld aufzuzeigen.