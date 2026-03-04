Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Ab 7. März: Winter-Vorteilswochen in Südtirols Tourismusorten
Saisonschlussverkauf in 15 Orten bis 4. April

Ab 7. März: Winter-Vorteilswochen in Südtirols Tourismusorten

Mittwoch, 04. März 2026 | 11:14 Uhr
Bozen – In 15 touristischen Südtiroler Orten beginnen die Winter-Vorteilswochen am Samstag, 7. März 2026. Damit startet der gesetzlich vorgesehene Saisonschlussverkauf der Wintersaison in diesen Orten im Vergleich zum restlichen Land zu einem späteren Termin. Die Aktion dauert dort bis Samstag, 4. April 2026.

Der Wirtschaftsverband hds sieht die Winter-Vorteilswochen als gezielte Chance, die örtlichen Geschäfte in einer Reihe touristischer Destinationen zusätzlich zu stärken. „In dieser Phase treffen gute Konditionen auf eine besonders breite Auswahl an Winterwaren – und auf den Service, der den stationären Handel ausmacht: persönliche Beratung, Verlässlichkeit, Einkaufserlebnis und unmittelbare Verfügbarkeit“, betont Philipp Moser, Präsident des hds. „Wer im Ort einkauft, unterstützt nicht nur die Betriebe, sondern trägt auch dazu bei, dass die Ortszentren lebendig bleiben.“

Auch aus Sicht des lokalen Modehandels ist der Zeitpunkt ideal: „Viele Betriebe schließen jetzt die Wintersaison ab und schaffen gleichzeitig Raum für die neue Kollektion“, erklärt Markus Rabanser, Präsident der Fachgruppe Mode im hds. „Für Kundinnen und Kunden heißt das: Wintermode und saisonale Produkte sind in den Geschäften aktuell besonders interessant – oft in Größen und Varianten, die online nicht so leicht zu finden sind.“

Die 15 Orte sind: Tiers, Kastelruth, Ritten, St. Ulrich, St. Christina, Wolkenstein, Enneberg, St. Martin in Thurn, Wengen, Abtei und Corvara, Stilfs, Kurzras, Reschen und St. Valentin auf der Haide.

