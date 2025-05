Abschluss der Vortragsreihe „ICH“ im Eggental

Von: Ivd

Karneid – Am vergangenen Samstag hat die Gemeinde Karneid in der X-Timber-Halle im Eggental mit einer großen Abschlussveranstaltung auf die erfolgreiche Vortragsreihe „ICH“ zurückgeblickt. Hauptrednerin war Unternehmerin und Coach Sonja Piontek, die anhand der Geschichte einer singapurianischen Investorin auf Expedition in der Wüste Namib dazu anregte, die eigenen Komfortzonen zu verlassen, bewusste Lebensentscheidungen zu treffen und sein Umfeld gut auszuwählen.

„Wie viele von euch haben schon mal was in ihrem Leben mit richtig wackeligen Knien und Angst gemacht“, eröffnete die in Kitzbühel lebende Unternehmerin und Coach Sonja Piontek ihre Gastrede bei der Abschlussveranstaltung zur Vortragsreihe „ICH“ in der Halle der X-Timber-AG im Eggental am vergangenen Samstag, „und dann das Gefühl gehabt: Das war jetzt aber richtig geil? Und wie viele hätten schon mal etwas machen können und darin zwar eine Riesenmöglichkeit erkannt, der Schritt raus aus der Komfortzone wäre aber einfach zu groß gewesen und ihr habt diese Chance, diese Möglichkeit, verstreichen lassen?“ Mit treffenden Worten, anhand ihres persönlichen Lebensweges und mithilfe der Geschichte einer singapurianischen Investorin Ivy, die sich trotz ihrer Unsicherheiten und Ängste einer Expedition in der ältesten Wüste der Welt, die Namib stellte, führte Piontek dem aufmerksamen Publikum in der vollbesetzten Halle vor Augen, dass Krisen eine Chance sein können, wie all das, was zurückhält, was bremst und was stoppt davon abhalten kann, „das Leben zu leben, das ihr euch wünscht“, und welchen Einfluss mutige Entscheidungen und ein bewusst gewähltes Umfeld – Menschen und Orte – auf Erfolg im Leben haben können. „Sucht euch Menschen, die euch gut tun, die euch unterstützen und die euch fördern“, gab Piontek den Gästen des Abends eine kleine Übung mit auf dem Weg, „dann wird jede schwierige Situation, jede Weggabelung im Leben und jeder Schicksalsschlag zu einer Möglichkeit.“ Gerade Krisenzeiten schätze man mit etwas zeitlichem Abstand dann als eine Zeit, die besonders wichtig ist im Leben, weil sie eine Richtung angeben, betonte die Referentin. „Ihr habt hier heute Abend zwei Möglichkeiten: Entweder ihr geht hier raus und sagt euch, ja war ganz nett und die Musik war ganz gut. Oder ihr steht jetzt auf und nehmt euer Leben in die Hand.“

Neben der Impulsrede von Sonja Piontek bot die Abschlussveranstaltung die Gelegenheit, auf die Auftaktveranstaltung der Vortragsreihe mit Extremläufer Lord Jens Kramer, Krebspatientin Juliane Gasser Pellegrini, LGBTQIA+ Aktivist Tobias Stampfer, Telefonseelsorgerin Silvia Moser und Landesrat Hubert Messner im November 2024 ebenfalls in der Halle der X-Timber AG zurückzublicken. Moderator Oskar Ausserer rückte einige der prägenden Aussagen der Gäste des damaligen Abends in den Mittelpunkt, die ihm in Erinnerung geblieben sind, wie jene von Gasser Pellegrini, die sich in Momenten der Zweifel immer wieder fragt: Wo ist vorne? Die daran anschließenden sieben Vorträge mit Psychologin Angelika Pezzi, Psychologe Oskar Ausserer, Geriater und Gerontologe Christian Wenter, Psychiater und Psychotherapeut Roger Pycha, Neurologe Leopold Saltuari, Gesundheitspsychologin Gabriele Possert und Komplementärmediziner Christian Thuile waren durchwegs sehr gut besucht und regten die Menschen an, gut auf sich und ihre Gesundheit – Körper, Geist und Seele – zu achten, damit – wie es Initiator und Bürgermeister Albin Kofler in seinen Abschlussworten treffend ausdrückte: „Ich muss gut auf mich schauen, um dann die Kraft zu haben, für andere da zu sein. Dann wird es uns gelingen, dass wir in unserer Gemeinde und in unserer Gemeinschaft von einem starken und selbstbewussten ICH zu einem aufrichtigen und ehrlichen WIR gelangen.“

Die Vortragsreihe „ICH“ ist von der Gemeinde Karneid mit Unterstützung der Gemeinden Deutschnofen und Welschnofen sowie einer Reihe lokaler Sponsoren und in Zusammenarbeit mit der Europäischen Allianz gegen Depression organisiert worden. Die Gemeinde Karneid bedankt sich bei den Gästen und Referenten der Veranstaltungen, beim Hausherren in der X-Timber-Halle Michl Gilli und Familie, bei den Ehrengästen, bei den Sponsoren X Timber AG, Alimco AG, Raiffeisenkasse Schlern-Rosengarten, Raiffeisenkasse Deutschnofen-Aldein, Resch Möbel GmbH, Getränke Holzknecht, Frigo Service Kg, Eggentaler Bauschutt Recycling GmbH, Reggelbergbau GmbH, Falserbau GmbH, Zelger Albert GmbH, Pfeifer Partners GmbH, Tschager Bau GmbH und Firma Andreas Pichler, den Mitarbeitern der Bauhöfe von Karneid, Deutschnofen und Welschnofen, den Freiwilligen Feuerwehren von Eggen und Steinegg, den Bäuerinnen und allen freiwilligen Helfern.