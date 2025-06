ADNOC-Konsortium will australischen Ölkonzern Santos kaufen

OMV-Kernaktionär ADNOC will in Australien zukaufen

Von: APA/Reuters

Der australische Öl- und Gasproduzent Santos will eigenen Angaben zufolge ein unverbindliches Übernahmeangebot eines Konsortiums unter der Führung des OMV-Kernaktionärs ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) in Höhe von 18,7 Mrd. US-Dollar (16,24 Mrd. Euro) unterstützen. ADNOC hat über seinen Investmentarm XRG zusammen mit der Abu Dhabi Development Holding Company (ADQ) und der Private-Equity-Firma Carlyle 5,76 Dollar je Santos-Aktie geboten.

Das Angebot entspricht einem Aufschlag von 28 Prozent gegenüber dem Schlusskurs des australischen Unternehmens am Freitag entspricht. “Der Verwaltungsrat von Santos bestätigt, dass er – vorbehaltlich einer Einigung über akzeptable Bedingungen für eine verbindliche Vereinbarung zur Umsetzung des Plans – beabsichtigt, den Santos-Aktionären einstimmig zu empfehlen, für die potenzielle Transaktion zu stimmen, sofern es keinen besseren Vorschlag gibt”, so das Unternehmen.

Konsortium würde Kontrolle über zwei LNG-Betriebe erwerben

Mit der Übernahme von Santos würde das von XRG geführte Konsortium die Kontrolle über zwei australische Flüssiggasbetriebe – Gladstone LNG an der Ostküste und Darwin LNG im Norden – sowie Anteile an PNG LNG und dem noch nicht erschlossenen Papua LNG erwerben. Die Beteiligungen von Santos in Papua-Neuguinea gelten als die wertvollsten Vermögenswerte des Unternehmens.

Die Santos-Aktien stiegen im frühen Handel am Montag um 15 Prozent auf 7,86 australische Dollar (4,42 Euro) und lagen damit deutlich unter dem Angebotspreis für die Transaktion.