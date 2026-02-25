Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Allianz kauft eigene Aktien für 2,5 Milliarden Euro zurück
Allianz kauft eigene Aktien für 2,5 Milliarden Euro zurück

Mittwoch, 25. Februar 2026 | 19:14 Uhr
Die Allianz-Versicherung dürfte am Donnerstag die Aktionäre erfreuen
APA/APA/THEMENBILD/MAX SLOVENCIK
Von: APA/Reuters

Die Allianz startet den nächsten Aktienrückkauf. Der Münchner Versicherungsriese will von März an bis spätestens Ende des Jahres Aktien für bis zu 2,5 Milliarden Euro erwerben, wie er am Mittwochabend mitteilte. Das ist das größte Rückkaufprogramm seit 2017, als die Allianz beim ersten Aktienrückkauf überhaupt 3,0 Milliarden Euro ausgab.

Die beiden Tranchen des Rückkaufs im Jahr 2024 hatten sich allerdings auch auf 2,5 Milliarden Euro summiert, im vergangenen Jahr waren es zwei Milliarden. Seit 2017 hat der Versicherer eigene Aktien für 16 Milliarden Euro erworben und damit überschüssiges Kapital an die Aktionäre zurückgegeben.

Die Allianz legt am Donnerstag ihre Geschäftszahlen für 2025 vor. Im Herbst hatte sie einen operativen Gewinn von 17,0 bis 17,5 (2024: 16) Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Analysten trauen dem Dax-Konzern im Mittel knapp 17,4 Milliarden Euro zu. Angesichts dessen dürfte auch die Dividende kräftig steigen – wenn es nach den Experten geht, auf 17,10 (Vorjahr: 15,40) Euro je Aktie.

