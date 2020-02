Alois Pföstl und Alois Weiss gewinnen Wattturnier

Wattturnier in Steinegg abgehalten

Steinegg – Kürzlich lud die Ortsgruppe Steinegg des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) alle Wattbegeisterten in den Gasthof „Unterwirt“ in Steinegg. Im Rahmen des landesweiten Wattturniers Südtiroler Wattkönig wurde ein Vorausscheidungsturnier ausgetragen, an dem sich 32 Spielerinnen und Spieler beteiligten.

Die Sieger der Vorausscheidung, Alois Pföstl aus Gigglberg/Partschins und Alois Weiss aus Andrian sicherten sich die begehrten Finalkarten. Das Finale des Südtiroler Wattkönigs findet am Samstag, 9. Mai, im Sixtussaal der Spezialbier-Brauerei Forst statt.

Das landesweite Wattturnier ist eine Initiative der Spezialbier-Brauerei Forst und des HGV. Die „Dolomiten“ und das Onlineportal „watten.org“ sind Medienpartner.