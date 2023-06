Am 4. Juni: Diözesaner Familiensonntag 2023 

Bozen – Am kommenden Sonntag, 4. Juni 2023, wird in der Diözese Bozen-Brixen zum elften Mal der Familiensonntag begangen. „Dieser Sonntag ist eine gute Gelegenheit, das Arbeitsjahr gemeinsam abzuschließen, die Sommer- und Ferienzeit einzuläuten und vor allem – nach Jahren der Pandemie – neu und aktiv auf Familien zuzugehen“, erklärt Johanna Brunner, die Leiterin des diözesanen Amtes für Ehre und Familie.

Vor elf Jahren ist auf Initiative des Katholischen Familienverbandes der diözesane Familiensonntag eingeführt worden. An diesem Sonntag soll die Pfarrgemeinden zu einem Ort der Begegnung für die Familie gemacht und die Familie gefeiert werden. „Die Pfarreien sollen damit ein Signal setzen, dass ihnen Familien wichtig sind. Es soll den Familien das Gefühl vermittelt werden, dass sie wahrgenommen und wertgeschätzt werden und der Glaube für Familien eine Kraftquelle sein kann“, ist Amtsleiterin Johanna Brunner überzeugt.

Das Motto des Familiensonntags lautet heuer „Gemeinsam tun, gemeinsam sein“. Es geht darum, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen, gemeinsame Zeit jenseits von Leistungsansprüchen zu genießen, Zeit für die Familie zu haben. Das Motto richtet sich an die Pfarrgemeinden, die aufgerufen sind, Initiativen vor Ort umzusetzen, aber auch an die Familien, die eingeladen sind, sich bewusst gemeinsame Zeit zu gönnen. „Unter dem Motto „Gemeinsam Tun, gemeinsam Sein“ wollen wir das wertvolle Gut „Zeit“ in den Mittelpunkt stellen: gemeinsame Zeit, qualitative Zeit, Zusammensein, Dasein füreinander und miteinander. Der Familiensonntag ist eine wunderbare Gelegenheit, uns daran zu erinnern, dass unsere Familien, mit all ihrer Buntheit und Vielfalt, in all ihren Facetten und mit all ihren Potenzialen eine tragende Säule für unsere Pfarreien und für unsere Gesellschaft sind, die es zu hegen und zu pflegen gilt – jeden einzelnen Tag“, sagt Brigitte Hofmann Demetz, die Vorsitzende der diözesanen Familienkommission.

In den Pfarreien werden oft Familiengottesdienste gefeiert, besondere spielerische und kreative Angebote für Familien gemacht, aber auch Momentes des Austausches und des Gespräches finden anlässlich des Familiensonntages statt.

Die diözesane Familienkommission hat auch heuer wieder Unterlagen für die Gestaltung von Familiengottesdiensten ausgearbeitet. Sie sind auf der Webseite www.bz-bx.net/de/familiensonntag zu finden. Auch das beliebte Familiengebet wurde wieder als kleines Faltblatt herausgegeben. Es ist kostenlos beim diözesanen Amt für Ehe und Familie und beim Katholischen Familienverband erhältlich.