An diesem Sonntag das autofreie Carezza Dolomites genießen

Von: luk

Welschnofen – Die Sommersaison 2025 ist in Carezza Dolomites in vollem Gange. An diesem Sonntag, 15. Juni geht ein erstes Highlight über die Bühne. Das Wanderparadies am Fuße des Rosengartens und des Latemars lädt zum ersten von insgesamt zwei autofreien Sonntagen. Aus diesem Anlass ist der Nigerpass samt Nigerstraße für den PKW- und Motorradverkehr gesperrt.

Zwischen 8.30 und 16.00 Uhr ist die Nigerstraße ausschließlich für Wanderer und Radfahrer reserviert – die perfekte Möglichkeit, um das Gebiet an den imposanten Bergformationen im Herzen der Dolomiten UNESCO Welterbe zu Fuß oder mit dem Bike zu erkunden. Die Bergbahnen bringen alle Besucher autofrei zur Nigerstraße – sei es mit der Kabinenbahn von Welschnofen aus, sei es mit der Cabrio-Seilbahn Tiers. Kulinarische Schmankerln in einem der vielen Gasthäuser entlang der Straße, oder auf den Almhütten im Wandergebiet selbst dürfen natürlich nicht fehlen. Eine Besonderheit ist dabei die Outdoorküche am Restaurant Tschein. Wer es noch gemütlicher mag, kann sich mit der Pferdekutsche fahren lassen. Sie fährt im Halbstundentakt zwischen der Franzin Alm und der Frommeralm.

E-Bikes können in den örtlichen Bike-Verleihs auf Anmeldung und gegen Bezahlung direkt in den Bike-Verleihs ausgeliehen werden. In dieser Woche finden in Carezza Dolomites auch die Rosadira Bike Days statt mit vielen verschiedenen Initiativen wie Workshops, geführten MTB-Touren oder Fahrtechnik-Trainings.

Dieser Sonntag ist auch ganz besonders den Familien gewidmet. Zwei Erwachsene und ihre Kinder fahren am sogenannten Familiensonntag uneingeschränkt mit allen sechs Sommerbergbahnen zum Preis von 44 Euro. Das Angebot gilt nur für Fußgänger. Weitere Familiensonntage sind am 6. Juli, 21. September und 19. Oktober geplant.