Apfelwiesen in Südtirol abgesoffen – VIDEO

Von: luk

Bozen – Der anhaltende Regen im Frühjahr stellt Südtirols Landwirtschaft vor große Herausforderungen. Die langanhaltende Nässe beeinträchtigt die Ernten und verursacht erhebliche Probleme für die Bauern in der Region.

In den höheren Lagen konnte bisher noch immer nicht gemäht werden. Diese Verzögerung beeinträchtigt nicht nur die Futterproduktion für das Vieh, sondern auch die Gesundheit der Weideflächen, die dringend eine Pflege benötigen.

Auch der Obstbau hat schwer zu kämpfen. In den Tallagen sind einige Apfelwiesen völlig abgesoffen, wie ORF Südtirol Heute berichtet. So mancher Apfelbaum leidet so stark darunter, dass er abstirbt.

Etwas besser stehen die Weinbauern da, die ihre Reben in Hanglagen kultivieren. Durch die geneigten Flächen kann das Wasser besser abfließen, wodurch die Weinreben weniger von der Nässe betroffen sind. Dennoch müssen auch sie wachsam bleiben und ihre Pflanzen vor möglichen Pilzinfektionen schützen.