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Jobportale aus Tirol, Südtirol und Trentino technisch vernetzt

Arbeitsmarkt ohne Grenzen: Projekt „Euregio-Jobbörse“ vorgestellt

Montag, 27. April 2026 | 15:41 Uhr
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Land Tirol/Fitsch
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Von: luk

Innsbruck – Jobs in ganz Tirol, Südtirol und Trentino anbieten und finden, ohne drei verschiedene Portale zu konsultieren: Das Projekt „Euregio-Jobbörse“ macht dies künftig möglich. Im Landhaus in Innsbruck ist das Projekt am 27. April präsentiert worden.  Durch die technische Vernetzung der Jobportale „alle jobs“ (Österreich), „eJobBörse“ (Südtirol) und „Trentino Lavoro“ (Trentino) kann nun nicht mehr nur im eigenen Land, sondern euregioweit nach Stellen gesucht und inseriert werden.

Im Beisein des Euregio-Präsidenten, Tirols Landeshauptmann Anton Mattle, des Südtiroler Landeshauptmannes Arno Kompatscher und des Trentiner Landeshauptmannstellvertreters Achille Spinelli sowie der Landesrätinnen Astrid Mair (Tirol) und Magdalena Amhof (Südtirol) ist die neue Funktion auf den Jobportalen offiziell freigeschaltet worden. Ebenfalls vor Ort war Johannes Kopf, Vorstandsvorsitzender des Arbeitsmarktservice Österreich (AMS), der sich von dieser neuen Möglichkeit begeistert zeigte.

„Mit der Euregio wollen wir erreichen, dass die Grenze zwischen Tirol, Südtirol und dem Trentino im Alltag und in den Köpfen der Menschen immer weniger eine Rolle spielt. Die Euregio-Jobbörse ist ein wichtiger Schritt, um Austausch und Zusammenarbeit im Arbeitsmarkt weiter zu stärken“, betonte Mattle. Kompatscher freute sich, „dass die Euregio-Jobbörse als zentrales Ergebnis aus der Südtiroler Präsidentschaft nun erfolgreich umgesetzt ist. Damit wird ein gemeinsamer Arbeitsmarkt für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen konkret erlebbar.“ Spinelli ergänzte: „Gerade für Betriebe eröffnet die Plattform neue Möglichkeiten bei der Suche nach qualifizierten Arbeitskräften über die Landesgrenzen hinweg und stärkt damit die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft in der gemeinsamen Euregio.“

So funktioniert‘s

Die Stellensuche erfolgt weiterhin über die gewohnten Landesportale. Neu ist, dass die Jobangebote der jeweils anderen Euregio-Länder automatisch mitangezeigt werden. Auch Unternehmen können ihre Inserate wie bisher aufgeben und erreichen damit künftig Bewerber und Bewerberinnen im gesamten Euregio-Raum.

„Mit einem Klick rücken die Arbeitsmärkte in der Euregio näher zusammen“, sagt Johannes Kopf, AMS-Vorstandsvorsitzender: „Wir öffnen unsere App ‘alle jobs’ jetzt auch für Stellenangebote aus Südtirol und Trentino und stellen unsere 8.000 Stellenangebote aus Tirol unseren Nachbarn zu Verfügung. Die Euregio wird so zu einem echten gemeinsamen Arbeitsmarkt.“

Das Projektteam setzte sich aus Stefan Luther, Direktor der Südtiroler Landesabteilung Arbeitsmarktservice, Bernhard Pichler, Leiter der Abteilung Service für Unternehmen im AMS Tirol, und Stefania Terlizzi, Generaldirektorin der Arbeitsagentur des Trentino zusammen.

Bezirk: Bozen

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