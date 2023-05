Auch der Sprung ins kühle Nass wird diesen Sommer teurer

Bozen – Auch wenn heuer die warmen Frühlingstage auf sich warten lassen, stehen in den meisten Südtiroler Gemeinden mit Ende Mai nicht nur die lang ersehnten Sommerferien vor der Tür, sondern auch die Eröffnung der landesweit beliebten Freischwimmbäder an. “Was die Sommersaison 2023 kennzeichnet ist, wie in anderen Bereichen, eine Erhöhung vieler Eintrittspreise. Einige wenige Schwimmbäder haben – erfreulicherweise – die Preise zum Vorjahr unverändert gelassen, oder gar verbilligt”, so die Verbraucherzentrale Südtirol.

Wie in den vergangenen Jahren hat die Verbraucherzentrale Südtirol (VZS) auch heuer die Preise der Südtiroler Freibäder erneut erhoben und verglichen, auch deshalb, weil die Informationen nicht immer einfach zugänglich sind. “Dieser Befund bleibt auch 2023 unverändert: Die Verfügbarkeit der Preise online lässt in einigen Fällen zu wünschen übrig. Nicht alle Schwimmbäder besitzen eine eigene Webseite oder veröffentlichen ihre Preise im Internet, und auch die Webseiten der Gemeinden oder Tourismusvereine scheinen diese Lücke nicht immer schließen zu können. Außerdem beziehen sich viele online vorhandenen Preise nicht auf die aktuelle Saison, oder es fehlt die Angabe, auf welche Saison sich die Preise beziehen. Positiv zu erwähnen ist, dass bei gewissen Schwimmbädern die Möglichkeit besteht, online oder vor Saisonsanfang ermäßigte Eintrittskarten zu kaufen”.

Der Preisvergleich

Der Preis für eine Tageskarte für Kinder liegt zwischen 2,50 Euro und 6,00 Euro, jener für Erwachsene zwischen 5,00 Euro und 10,00 Euro. Die Preise für Saisonkarten bewegen sich bei Kindern zwischen 45 und 141,20 Euro, bei Erwachsenen hingegen zwischen 65 Euro und 197,90 Euro (die Preise der Thermen und Ganzjahresbäder sind jedoch höher).

Im Vergleich zum Vorjahr konnte bei den erhobenen Eintrittspreisen der Schwimmbäder in Südtirol eine durchschnittliche Preissteigerung von +7,40 Prozent (letztes Jahr +5,82 Prozent) ermittelt werden. Unter den einzelnen Eintrittskartentypologien sehen die Preiserhöhungen folgendermaßen aus:

In den nächsten Wochen werden im Preisvergleich der VZS nachträglich noch einige Schwimmbäder ergänzt, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung die Eintrittspreise noch nicht bestimmt hatten.

Ermäßigungen

Vermehrt kommen viele Schwimmbäder den Familien entgegen und bieten Familienkarten auf Tages- oder Saisonbasis an. Auch für Jugendliche, Studenten und Senioren sind in der Regel Ermäßigungen vorgesehen. Erfreulich ist, dass bei einigen Schwimmbädern für Kinder bis zu einem Alter von sechs Jahren freier Eintritt vorgesehen ist. “Für diejenigen, welche sich ihre Schwimmbad-Besuche einteilen können, lohnen sich Zehner oder Zwölfer Karten, bei welchen man meist zwei Eintritte geschenkt bekommt. Zusätzliche Preisnachlässe gibt es auch für Ortsansässige der einzelnen Gemeinden. Im Preisvergleich sind zusätzlich jene Schwimmbäder leicht erkennbar, welche einen ermäßigten Eintritt für Beeinträchtigte und deren Begleitperson anbieten”, so die Verbraucherschützer.

Zum Standard-Angebot gehören außerdem ermäßigte Eintrittspreise ab den Nachmittagsstunden. “Da dieses Angebot sowohl für die Nutzerinnen und Nutzer als auch die Betreiber Sinn macht, wurde es von vielen Badeanstalten erweitert: Bei vielen Schwimmbädern erhält man, je weiter der Tag vorangeschritten ist, eine entsprechend gestaffelte Ermäßigung. Einige Freibäder bieten zudem Mittagskarten oder Frühschwimmer-Tickets an”, erklärt die VZS.

Höhere Preise seien in der Regel mit besonderen Attraktionen und zusätzlichen Leistungen verbunden. “Zusatzangebote müssen aber nicht automatisch wesentlich höhere Preise bedeuten, auch preisgünstigere Bäder können mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis punkten. Inwieweit die Badegäste auf zusätzliche Leistungen verzichten können oder dafür auch bereit sind, tiefer in die Tasche zu greifen, hängt natürlich immer von individuellen Faktoren ab”, schließt die VZS.

Hier findet ihr die Tabelle mit den erhobenen Preisen für die verschiedenen Schwimmbädern Südtirols.