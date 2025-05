Auf der Suche nach Südtirols bestem Eigenbauwein

Von: mk

Pfatten – Am Donnerstag, den 22. Mai, lädt die Südtiroler Bauernjugend zur 26. Landesweinkost in den stimmungsvollen Felsenkeller der Laimburg in Pfatten. Selbsteinkellerer und Weinliebhaber sind herzlich willkommen, wenn es wieder heißt: Wer macht den besten Eigenbauwein des Landes?

Genuss, Austausch und Leidenschaft

Hinter jedem guten Wein stehen Menschen, die mit viel Hingabe und Passion das Beste aus ihren Trauben holen. Die Landesweinkost bietet in geselligem Rahmen Gelegenheit zum Austausch – sowohl unter den Winzern als auch mit der Fachjury. So entsteht ein wertvoller Dialog, der zur Weiterentwicklung der Weine beiträgt.

Nur die Besten schaffen es zur Landesweinkost

Die teilnehmenden Weine wurden in einem mehrstufigen Auswahlverfahren bestimmt: Zunächst bei den Ortsweinkosten, dann auf Bezirksebene. Nur die besten Tropfen aus fünf der sechs SBJ-Bezirke – Bozen, Eisacktal, Meran, Unterland und Vinschgau – dürfen bei der Landesweinkost antreten. Bewertet werden sie von einer Jury aus sechs erfahrenen Weinexperten.

Auch das Publikum ist gefragt

Aber nicht nur die Jury ist gefordert. „Alle Anwesenden bekommen die Möglichkeit, die Weine auf Geruch, Farbe und Geschmack zu bewerten“, erklärt SBJ-Landesobmann Raffael Peer. „Die Rückmeldungen der Jury helfen den Winzern zusätzlich, ihre eigene Einschätzung zu reflektieren und sich weiterzuentwickeln“, so SBJ-Landesleiterin Viktoria Kössler.

Reglement:

– Zur Weinkost sind nur Eigenbauweine zugelassen, keine Weine der Selbstvermarkter.

– Die Verkostung ist anonym.

– Zur Landesweinkost sind nur jene Weine zugelassen, die bei den Bezirksverkostungen ausgewählt wurden.

– Von jedem Wein müssen vier grüne 7/10-Flaschen abgegeben werden, andernfalls wird der Wein nicht zur Verkostung zugelassen.

– Es dürfen nur grüne Flaschen abgegeben werden.

– Die Flasche darf ausschließlich mit einem Korken verschlossen und der Name nur auf Papierklebestreifen angebracht werden.

Prämiert werden

· Sekt (Sortenangabe)

· Neutrale Weißweine (Jahrgang 2023 – 2024)

· Aromatische Weißweine (Jahrgang 2023 – 2024)

· Vernatschweine (Jahrgang 2023 – 2024)

· Mittelschwere Rotweine (Jahrgang 2023 – 2024)

· Schwere Rotweine (Jahrgänge 2022-2023)

· Süßweine (Jahrgänge 2022-2023-2024)

· Wein des Jahres

Unter den besten Weinen der einzelnen Kategorien wird der „Wein des Jahres“ ermittelt. Die Landesweinkost der Südtiroler Bauernjugend wird von starken Partnern unterstützt: Den Spezialisten in der Obst- und Weinbautechnik: Bertol Reinhold, Provintec, Fassbinderei Mittelberger, WM TECHNICS, Winestore GmbH, Rebschule Peter Gutmann und der Kellerei Tramin.