Aufbaufonds: Offene Ausschreibungen auf Landeswebseite

Bozen – Italiens Aufbauplan “Piano Nazionale della Ripresa e Resilienza” (PNRR) umfasst 191,5 Milliarden Euro an EU-Mitteln, die für festgelegte Ziele und Projekte in Anspruch genommen werden können. Die Grundlage für diesen Plan bildet das europäische Wiederaufbaupaket “Next Generation EU”, das die Europäische Kommission Ende Mai 2020 auf den Weg gebracht hat.

Einen Überblick über alle offenen Aufrufe im Rahmen des staatlichen Aufbaufonds hat die Task Force des Landes nun auf den Landeswebseiten veröffentlicht. Dort können örtliche Körperschaften, Unternehmen und alle interessierten Bürgerinnen und Bürger nachlesen, in welchen Bereichen derzeit Projekte eingereicht werden können. In der Übersicht gibt es außerdem Links zu den Aufrufen, den zuständigen Ministerien und Informationen über den jeweiligen Ansprechpartner in Südtirol.

Die mit dem Aufbaufonds befasste Task Force unter der Leitung des stellvertretenden Direktors der Landesabteilung Europa, Peter Paul Gamper, hat als Informationsdrehscheibe den Auftrag, den Zugang zu den Geldern zu erleichtern sowie die Umsetzung und Kontrolle der genehmigten Projekte zu begleiten und allgemein all jene Aspekte zu überwachen, welche die erfolgreiche Umsetzung der Mittel des PNRR sicherstellen.