Aufbauplan: 35 Landesstellen im Verwaltungsbereich ausgeschrieben

Bozen – Neben dutzender zu besetzender Stellen in den Sachbereichen “Arbeit”, “Bauwesen und Mobilität”, “Elektrotechnik und Informatik” sowie “Wissenschaft” hat die Landespersonalabteilung weitere 35 Stellen im Bereich “Verwaltung” ausgeschrieben. Es handelt sich dabei um Stellen für unterschiedliche Berufsbilder der sechsten bis zur neunten Funktionsebene für verschiedene Abteilungen, Ämter oder Dienststellen der Landesverwaltung. Sie sollen im Zusammenhang mit dem staatlichen Aufbauplan (Piano nazionale di ripresa e resilienza – Pnrr) beziehungsweise für die Umsetzung der darin vorgesehenen Projekte maximal bis zum Jahresende 2026 besetzt werden. Gesucht werden vor allem Verwaltungsinspektoren und Verwaltungsinspekorinnen (23 Stellen in der achten Funktionsebene) sowie Verwaltungssachbearbeitende (sieben Stellen in der sechsten Funktionsebene). Ausgeschrieben sind aber auch vier Stellen als Inpektorinnen oder Inspektoren für das Rechnungswesen (VIII. Funktionsebene) und eine Stelle als Technischer Experte oder Technische Expertin (IX. FE).

Sprachgruppen-Zugehörigkeitserklärung und Zweisprachigkeitsnachweis nicht Pflicht

Die entsprechenden Auswahlverfahren sehen befristete Arbeitsverträge mit höchstens 36 Monaten Laufzeit vor, die maximal ein Mal verlängert werden dürfen. Die Anmeldungen zu den Auswahlverfahren erfolgen über das eigene Landeswebportal anhand der digitalen Identität (Spid), des elektronischen Personalausweises (CIE) oder der Bürgerkarte. Im Webportal sind auch Informationen über Zugangsvoraussetzungen, Antragstellung, Prüfungsprogramme und Rangordnungen zu finden. Nicht vorgeschrieben sind die Sprachgruppen-Zugehörigkeitserklärung und der Zweisprachigkeitsnachweis. Der Zweisprachigkeitsnachweis gilt jedoch als Vorrang.

Bewerbungen von 12. bis 28. Dezember 2022

Um Teilnahme am Auswahlverfahren können sich Interessierte über das Landeswebportal (https://www.provinz.bz.it/verwaltung/personal/aufnahme-landesdienst/wettbewerbe/auswahlverfahren-pnrr.asp) ab 12. Dezember 2022 (12 Uhr) bis zum 28. Dezember 2022 (12 Uhr) bewerben. Über dieses Portal werden auch Prüfungstermine und die codierten Prüfungsergebnisse bekanntgegeben.