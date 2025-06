Badespaß in Südtirol: Tipps und Preisvergleich des VZS

Freischwimmbäder in Südtirol 2025

Von: Ivd

Bozen – An heißen Sommertagen kann man den Ausflug ins nächste Schwimmbad kaum erwarten. Südtirol bietet erfreulicherweise eine reiche Auswahl an Freischwimmbädern, wobei aber deren Informationen online oft schwer zu finden sind und sich bekannterweise Preise, Ermäßigungen und Dienstleistungen von Schwimmbad zu Schwimmbad stark unterscheiden können.

Deshalb hat die Verbraucherzentrale Südtirol auch heuer die Preise der Südtiroler Freibäder erhoben und verglichen. Ob sich Verbraucher für ein Abonnement oder Tageskarte im Schwimmbad der eigenen Gemeinde entscheiden oder doch lieber neue Schwimmbäder erkunden wollen: es lohnt sich, einen Blick auf den Preisvergleich der Verbraucherzentrale Südtirol zu werfen. Darin können nämlich Preise, Ermäßigungen und weitere nützliche Informationen entnommen werden.

Mit den Tipps der Verbraucherschutzzentrale könnt ihr dabei den Ausflug ins Schwimmbad ohne böse Überraschungen genießen:

1. Im Wasser ist unsere Haut nicht vor einem Sonnenbrand geschützt

Der Mythos, dass man im Wasser keinen Sonnenbrand bekommt, ist ebendas – falsch. Die Sonnenstrahlen werden nämlich von der Wasseroberfläche reflektiert und verstärken so ihre Kraft. Außerdem wirken sie bis zu einem Meter Wassertiefe auf unsere Haut. Daher das regelmäßige Eincremen nicht vergessen!

2. Mit vollem Magen schwimmen gehen? Ja, aber bewusst.

Wissenschaftlich betrachtet entsteht dabei kein Risiko. Wer nach dem Essen baden geht, sollte sich aber bewusst sein, dass man während des Verdauungsprozesses keine Höchstleistungen erbringen kann. Die DLRG (Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft, weltweit größte Organisation zur Wasserrettung) rät: niemals mit ganz vollem oder ganz leerem Magen schwimmen. Eine Pause von 30-60 Minuten nach dem Essen, so die DLRG, kann ebenfalls nicht schaden.

3. Wichtig: Vor dem Sprung ins kühle Nass sollte geduscht werden!

Vor dem Baden sollte geduscht werden, damit sich unser Organismus auf dem bevorstehenden Temperaturwechsel einstellen kann, und so ein Kreislaufkollaps verhindert wird. Ein zweiter wichtiger Grund dafür ist die Hygiene: Schweiß, Shampoo-, Parfum- und Sonnencreme-Rückstände können das Wasser verunreinigen und sind sowohl für die eigene Gesundheit, als auch für die der Mitbadenden schädlich.

Der Preisvergleich

Was die Sommersaison 2025 kennzeichnet, ist, dass die meisten Schwimmbäder die Preise zum Vorjahr – erfreulicherweise – unverändert gelassen oder gar verbilligt haben.

Der Preis für eine Tageskarte für Kinder liegt zwischen 2,00 Euro und 7,50 Euro, jener für Erwachsene zwischen 5,00 Euro und 10,00 Euro. Die Preise für Saisonkarten bewegen sich bei Kindern zwischen 40,00 und 135,00 Euro, bei Erwachsenen hingegen zwischen 70,00 Euro und 210,00 Euro (die Preise der Thermen und Ganzjahresbäder sind jedoch höher).

Im Vergleich zum Vorjahr konnte bei den erhobenen Eintrittspreisen der Schwimmbäder in Südtirol eine durchschnittliche Preissteigerung von plus 1,89 Prozent (letztes Jahr plus 3,10 Prozent) ermittelt werden. Unter den einzelnen Eintrittskartentypologien sehen die Preiserhöhungen folgendermaßen aus:

Tageskarte Erwachsener: plus 2,04 Prozent

Tageskarte Kind/Jugendliche/Senioren: plus 2,36 Prozent

Saison-Karte Erwachsener: plus 1,22 Prozent

Saison-Karte Kind/Jugendliche/Senioren: plus 1,95 Prozent

Ermäßigungen Familien: plus 2,38 Prozent

Vergünstigter Eintritt ab bestimmter Uhrzeit (Erwachsene/Kinder): plus 1,38 Prozent

Im Durchschnitt: plus 1,89 Prozent

In den nächsten Wochen werden im Preisvergleich der VZS nachträglich noch einige Schwimmbäder ergänzt, die zum Zeitpunkt der Erhebung (06.06.2025) die Eintrittspreise noch nicht bestimmt hatten.

Ermäßigungen

Vermehrt kommen viele Schwimmbäder den Familien entgegen und bieten Familienkarten auf Tages- oder Saisonbasis an. Auch für Jugendliche, Studenten und Senioren sind in der Regel Ermäßigungen vorgesehen. Erfreulich ist, dass bei einigen Schwimmbädern für Kinder bis zu einem Alter von 6 Jahren freier Eintritt vorgesehen ist. Für diejenigen, welche sich ihre Schwimmbad-Besuche einteilen können, lohnen sich zehnerer oder zwölfer Karten, bei welchen man meist zwei Eintritte geschenkt bekommt. Zusätzliche Preisnachlässe gibt es auch für Ortsansässige der einzelnen Gemeinden. Zum Standard-Angebot gehören außerdem Mittagskarten oder Frühschwimmer-Tickets sowie ermäßigte Eintrittspreise ab den Nachmittagsstunden. Im Preisvergleich werden zusätzlich jene Schwimmbäder leicht erkennbar gemacht, welche einen ermäßigten Eintritt für Beeinträchtigte und deren Begleitperson anbieten.

Höhere Preise sind in der Regel mit besonderen Attraktionen und zusätzlichen Leistungen verbunden. Zusatzangebote müssen aber nicht automatisch wesentlich höhere Preise bedeuten, auch preisgünstigere Bäder können mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis punkten. Inwieweit die Badegäste auf zusätzliche Leistungen verzichten können oder dafür auch bereit sind, tiefer in die Tasche zu greifen, hängt natürlich immer von individuellen Faktoren ab.

Den Preisvergleich der Südtiroler Freischwimmbäder findet ihr hier.