Bars und Friseursalons sind wieder offen

Bozen – Seit Montagvormittag sind in Südtirol Bars, Restaurants und Friseursalons wieder geöffnet. Das entsprechende Landesgesetz, das bekanntlich in der vergangenen Woche verabschiedet worden ist, sieht es so vor.

Die Friseursalons empfangen ihre ersten Kunden, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. Damit es zu keinen Menschenansammlungen kommt und die langen Wartelisten abgearbeitet werden können, wurden die Öffnungszeiten bis 21.00 Uhr am Abend verlängert.

Das Landesgesetz schreibt vor, dass Friseure FFP2-Masken tragen müssen. Kunden brauchen lediglich eine herkömmliche Atemschutzmaske.

Bars und Restaurants durften bislang nur Speisen und Getränke zum Mitnehmen oder einen Lieferservice anbieten. Nun haben Gäste die Möglichkeit, sich wieder an einen Tisch zu setzen, wobei zwischen den einzelnen Tischen ein Mindestabstand von zwei Metern vorgeschrieben ist – und auch in öffentlichen Lokalen gilt die Maskenpflicht.

Ab heute dürften laut Landesgesetz auch Museen ihre Tore wieder öffnen. Doch Montag ist traditionellerweise Ruhetag. Der Betrieb wird somit erst am morgigen Dienstag wieder aufgenommen.