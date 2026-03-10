Bauernbund: Vinschger Senioren treffen sich zur Bezirksversammlung

Von: mk

Burgeis – Vor Kurzem hielt der Bezirk Vinschgau der Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund in der Fachschule Fürstenburg in Burgeis seine Jahresversammlung ab. Im Mittelpunkt standen der Austausch der Ortsgruppen untereinander und die Vorstellung der Sozialen Dienste des Weißen Kreuzes.

Wenn sich die Vertreterinnen und Vertreter des Bezirks Vinschgau der Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund zu ihrer jährlichen Versammlung treffen, dann geht es immer sehr unterhaltsam zu: Im Mittelpunkt stehen nämlich die Berichte des Bezirksausschusses und der Ortsgruppen über ihre Tätigkeit – und die ist äußerst vielfältig und umfangreich.

Martina Plörer, die Präsidentin des Bezirks Vinschgau der Seniorenvereinigung, führte gekonnt durch die Veranstaltung und betonte: „Die Arbeit von euch Ortsgruppen ist ganz wichtig. Keine Gruppe macht das Gleiche wie die anderen, und das ist das Schöne, denn in jedem Ort wird genau das veranstaltet, was die jeweiligen Mitglieder interessiert.“

Höhepunkt: Gründung der neuen Ortsgruppe Schluderns

Der Bezirksausschuss Vinschgau bot im vergangenen Jahr unter anderem einen Ausflug zur Kellerei Terlan mit Rückfahrt über den Tschögglberg und eine Wanderung rund um den Haidersee an. Zudem wurde in Eyrs das Bezirksfest abgehalten. Und auch im heurigen Jahr steht wieder einiges auf dem Programm, wie beispielsweise ein Ausflug nach Matsch und ein weiterer auf den Deutschnonsberg. Außerdem ist auch für heuer wieder das Bezirksfest geplant, dieses Mal wird es in Lichtenberg stattfinden.

„Einen Höhepunkt konnten wir im heurigen Jahr schon verzeichnen, und zwar die Gründung der zehnten Gruppe unserer Vereinigung im Vinschgau und der 70. landesweit. Seit Ende Jänner gibt es nämlich in Schluderns eine Ortsgruppe der Seniorenvereinigung“, freute sich die Bezirkspräsidentin sehr und hieß die anwesenden Ausschussmitglieder der neuen Gruppe herzlichst willkommen.

Soziale Dienste des Weißen Kreuzes

Einen weiteren Schwerpunkt der Bezirksversammlung bildete der Vortrag von Reinhard Mahlknecht, dem Leiter der Sozialen Dienste des Weißen Kreuzes. Neben den etablierten Diensten wie Haus- und Telenotruf sowie Rettung und Krankentransport stellte er insbesondere die neueren Dienste vor, die sich vor allem an Menschen richten, die alleine leben. Das Projekt „Gemeinsam Aktiv“ sieht beispielsweise vor, dass Freiwillige eine Person zu Hause besuchen, mit ihr sprechen, mit ihr Bewegungsübungen machen und sie im Alltag unterstützen. Der Begleitdienst im Krankenhaus sieht hingegen die Begleitung eines Patienten bei einer Visite im Krankenhaus vor. „Mit solchen Diensten versuchen wir, uns für die Herausforderungen der Zukunft zu rüsten und diese schließlich auch zu bewältigen“, unterstrich Reinhard Mahlknecht.

Auch die anwesenden Ehrengäste ergriffen das Wort: Schuldirektorin Monika Aondio, Landespräsidentin Theresia Agreiter Larcher und ihre beiden Stellvertreter Rita Vantsch Verginer und Hansi Weissensteiner sowie Bauernbund-Bezirksobmann-Stellvertreter Heinrich Thöni und Bezirksbäuerin-Stellvertreterin Tamara Klotz Spiess. Sie dankten den Seniorinnen und Senioren für ihren großen Einsatz und betonten die Wichtigkeit, ältere Leute aus ihren Häusern herauszuholen und zusammenzubringen.