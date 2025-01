Bei Minusgraden schon wieder an den Sommer denken

Von: luk

Mühlbach – Auch wenn die Sommerferien noch in weiter Ferne sind, heißt es jetzt trotzdem schon daran denken. Der Jugenddienst Unteres Pustertal freut sich das Sommerprogramm „Auf geats: Es isch Summo“ für Jugendliche anzukündigen. Hierbei bieten wir ein abwechslungsreiches Programm voller Abenteuer, Kreativität und Gemeinschaft für junge Menschen der Jahrgänge 2010 bis 2016.

Die 20 Wochen finden von Anfang Juli bis Ende August in Mühlbach, Rodeneck und Vintl statt und bieten dabei eine Vielzahl von Aktivitäten, die Spaß machen und die Jugendlichen in ihrer persönlichen Entwicklung fördern. Die Teilnehmer können sich auf spannende Radtouren, kreative Workshops, Sport- und Actionevents, Ausflüge in die Natur und vieles mehr freuen.

Die Anmeldung für das Sommerprogramm ist ab Montag, 13.01.2025 um 19.00 Uhr möglich. Interessierte Jugendliche und ihre Eltern erhalten die detaillierten Informationen zu den einzelnen Wochen unter unteres-pustertal.jugenddienst.it und können sich dort auch anmelden.

„Wir möchten den Jugendlichen eine unvergessliche Sommerzeit bieten, in der sie neue Freundschaften schließen, ihre Interessen entdecken und einfach Spaß haben können“, sagt von Vorsitzende des Jugenddienst Unteres Pustertal Dagmar Agostini. „Das Sommerprogramm ist eine großartige Gelegenheit, aktiv zu sein und die Ferien in vollen Zügen zu genießen.“

Im Jugenddienst Unteres Pustertal gibt es aber auch andere Möglichkeiten den Sommer zu verbringen: mit verschiedenen Arbeitsmöglichkeiten. “Wenn du über 18 Jahren alt bist, gerne mit Jugendlichen arbeitest und deine Zeit gerne kreativ oder in Bewegung verbringst, kannst du unser Team der Sommerbetreuer:innen unterstützen. Wenn du mind. 16 Jahre alt bist und neue Erfahrungen sammeln willst, kannst du dich auch für ein bezahltes Sommerpraktikum bewerben”, heißt es in einer Aussendung.