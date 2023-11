Benko macht Shopping-Trip trotz drohender Pleite

Innsbruck – Immobilienmagnat René Benko (46) aus Österreich, dessen Imperium auch Galeria Karstadt Kaufhof umfasst, sieht sich bekanntlich mit großen Herausforderungen konfrontiert. Dennoch legte der Investor am Wochenende einen Shopping-Trip nach Barcelona ein.

Am Freitag meldete eine Tochterfirma von Benkos Signa-Konzern, die deutsche Signa Real Estate, Insolvenz an. In einer dramatischen Aufsichtsratssitzung wurde laut der BILD-Zeitung offenbar, dass weitere, bedeutend größere Teile des Benko-Reiches in Gefahr schweben. Dieses Wochenende sollte die letzte Gelegenheit sein, um in der Hedgefonds-Welt potenzielle risikofreudige Geldgeber zu finden.

Trotz der laufenden Krisensituation begab sich Benko mit seiner Frau Nathalie (33) und ihren Kindern nach Barcelona, um dort das Wochenende zu verbringen, wie es weiter heißt. Dabei soll er am Freitag, während die Krisensitzung noch andauerte, mit seinem Privatjet Innsbruck verlassen haben, um in einem Luxushotel abzusteigen. Am Sonntagnachmittag kehrte er nach Tirol zurück – mit zahlreichen Einkaufstüten und Akten unterm Arm, während er am Flughafen ernsthaft telefonierend gesichtet wurde.

Laut BILD, hat der Signa-Konzern einen Sanierungsplan für diese Woche angekündigt. Besonders die Tausenden Mitarbeiter von Galeria sehen der Entwicklung besorgt entgegen. Gleichzeitig sucht Benko verzweifelt nach neuen finanziellen Mitteln. Ein Makler bietet sogar seine 62 Meter lange Luxusjacht zum Verkauf an – für 39,9 Millionen Euro.

Bereits am Freitag hatte der “Spiegel” berichtet, dass Benko plane, seine Kunstwerke schnellstmöglich zu verkaufen, darunter Gemälde von Pablo Picasso und Jean-Michel Basquiat.