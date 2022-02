Beratungsschalter für Vereine

Meran – In enger Zusammenarbeit mit dem Dientsleistungszentrum für das Ehrenamt Südtirol (DZE) plant die Meraner Stadtverwaltung, einen Beratungsschalter einzurichten, um die hiesigen Vereine im Rahmen der Reform des Dritten Sektors zu unterstützen.

Das Vorhaben war heute Thema eines virtuellen Treffens, an dem die Stadträtinnen Emanuela Albieri und Katharina Zeller, Abteilungsleiterin Sabine Raffeiner und – in Vertretung des DZEs – Ulrich Seitz, Sergio Bonagura und Vanessa Macchia teilgenommen haben.

“Die Reform wird für Vereine und andere Non-Profit-Organisationen grundlegende Neuerungen einführen. Der zu einrichtende Schalter solle die Vereinsverantwortlichen bei der Eintragung in das einheitliche Register des dritten Sektors („RUNTS“) helfen. Dieses gewährt den Bürger Einblick in die Aktivitäten der Vereine und bietet diesen die Möglichkeit, die vom diesbezüglichen Kodex vorgesehen Begünstigungen in Anspruch zu nehmen”, so Stadträtin Albieri.