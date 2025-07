Besuch von Stadträtin Barbara Hölzl in der Therme Meran

Von: mk

Meran – Die Therme Meran durfte kürzlich die Stadträtin Barbara Hölzl, zuständig für Tourismus und Marketing, Verkehr und Mobilität, Wirtschaft und Sport, zu einem offiziellen Besuch begrüßen.

Im Rahmen einer umfassenden Führung durch die gesamte Anlage begleiteten Präsident Stefan Thurin und Direktorin Adelheid Stifter die Stadträtin persönlich durch die verschiedenen Bereiche der Therme.

Besonderes Interesse zeigte Barbara Hölzl am weitläufigen Thermenpark sowie am nachhaltig konzipierten Bio Nature Pool, die beide in den Sommermonaten Einheimischen wie Gästen eine grüne Oase der Ruhe mitten in der Stadt bieten.

Im anschließenden Austausch äußerte sich die Stadträtin beeindruckt von der positiven Entwicklung der Therme in den vergangenen zwei Jahrzehnten. Seit der Eröffnung im Jahr 2005 habe sich die Therme Meran zu einem bedeutenden Standortfaktor für die Stadt entwickelt – sowohl für die lokale Bevölkerung als auch für den Tourismus.

„Die Therme ist ein Ort des Wohlbefindens, der Begegnung und der Erholung vom Alltag: ein Aushängeschild für Meran mit großer Strahlkraft weit über die Stadtgrenzen hinaus“, so Hölzl.

Präsident Stefan Thurin und Direktorin Adelheid Stifter bedankten sich herzlich für das Interesse und die anerkennenden Worte der Stadträtin. „Die Wertschätzung und Unterstützung aus der Politik sind ein wichtiges Zeichen für unser Team und für die zukünftige Entwicklung der Therme Meran“, betonten sie abschließend.