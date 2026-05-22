Bienen unter der Linse

Von: mk

Kaltern – Ein besonderes Gemeinschaftsprojekt der Imker von Kaltern und der Fotoamateure Kaltern fand am Weltbienentag 2026 seinen feierlichen Abschluss. Über ein ganzes Jahr hinweg begleiteten rund 15 Fotografen die Imkerinnen und Imker bei ihrer Arbeit mit den Bienen und hielten das faszinierende Zusammenspiel von Mensch und Natur in eindrucksvollen Bildern fest.

Ziel des Projekts war es, das Leben der Bienen sowie die vielfältige imkerliche Tätigkeit authentisch und künstlerisch zu dokumentieren. Entstanden ist eine vielseitige Sammlung an Fotografien, die sowohl technische Präzision als auch emotionale Tiefe widerspiegelt.

Zum Jahresende wählten die Fotografen der Fotoamateure von Kaltern vereinsintern ihre besten Arbeiten aus. Diese wurden anschließend im „Weinpunkt Kaltern“ der Öffentlichkeit präsentiert. Dort hatte auch das „Volk“ – ganz im Sinne der Imkersprache – die Möglichkeit, die ausgestellten Fotografien zu bewerten. Kriterien waren unter anderem Komposition, technische Qualität, Kreativität, emotionale Wirkung und Themenbezug.

Den ersten Platz sicherte sich Karin Belutti mit einer beeindruckenden Makroaufnahme (im Bild), die sowohl die Fachjury als auch die Besucher gemeinsam überzeugte. Den zweiten Platz belegte Caroline Riffesser, gefolgt von Edeltraud Andergassen auf dem dritten Rang.

Im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung wurden die Gewinnerinnen geehrt. Als Anerkennung erhielten sie vom Tourismusverein Kaltern bereitgestellte „Kalterer ProduktKörbe“, die mit örtlichen Spezialitäten und dem „Kalterer Honig“ gefüllt waren.

Bei der Preisverteilung betonten die Vorsitzenden beider Vereine die große Bedeutung solcher gemeinschaftlichen Initiativen, die nicht nur kreative Prozesse fördern, sondern insbesondere auch den Zusammenhalt stärken. Dies unterstrich auch der Bürgermeister von Kaltern, Christoph Pillon, der durch den Abend führte und die wichtige Rolle der Zusammenarbeit innerhalb der Gemeinde hervorhob. “Das Projekt gilt als gelungenes Beispiel dafür, wie durch die Verbindung von Fotokunst und Natur neue Perspektiven entstehen und das Bewusstsein für die Bedeutung der Bienen nachhaltig gestärkt wird” so der Bürgermeister bei seiner Grußansprache.