Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Bitcoin steigt über 74.000 US-Dollar
Bitcoin auf höchstem Stand seit einem Monat

Bitcoin steigt über 74.000 US-Dollar

Mittwoch, 04. März 2026 | 20:59 Uhr
Bitcoin auf höchstem Stand seit einem Monat
APA/APA/dpa/Fernando Gutierrez-Juarez
Schriftgröße

Von: APA/dpa-AFX

Der Bitcoin hat am Mittwoch deutlich zugelegt. Auf der Handelsplattform Bitstamp kletterte die älteste und bekannteste Kryptowährung am späten Abend zeitweise über die Marke von 74.000 US-Dollar (63.760 Euro). Das ist der höchste Stand seit einem Monat. Zuletzt kam der Bitcoin mit 73.857 Dollar etwas zurück, lag aber immer noch deutlich über dem Niveau vom Vortag.

Das ist aus Sicht von Timo Emden, Analyst bei Emden Research, angesichts des andauernden Nahost-Konflikts eine bemerkenswerte Stabilität. Am Markt herrsche derzeit das Prinzip Hoffnung, dass die Konfliktparteien schon bald am Verhandlungstisch sitzen könnten. Doch der Preisanstieg dürfe nicht über fundamentale Risiken hinwegtäuschen, mahnte er.

Für Beruhigung an den Finanzmärkten sorgten auch Aussagen von US-Präsident Donald Trump. “Falls erforderlich, wird die US-Marine so bald wie möglich damit beginnen, Tanker durch die Straße von Hormuz zu eskortieren”, schrieb Trump am Vorabend auf seiner Plattform Truth Social. Um jeden Preis würden die USA den freien Fluss von Energie für den Rest der Welt sicherstellen. Zudem habe er die zuständige Behörde für Entwicklungsfinanzierung DFC angewiesen, Risikoversicherungen und Garantien für den gesamten Seehandel in der Region anzubieten.

Anfang Februar war der Bitcoin noch kurzzeitig unter 60.000 Dollar gefallen. Seitdem haben Sorgen um die Lage im Iran und die Zollpolitik der USA für Verunsicherung gesorgt. Allerdings zeigte sich der Bitcoin an den vergangenen Tagen vergleichsweise stabil.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Disput um “Remigration”: LR Achammer kritisiert Galateo scharf
Kommentare
45
Disput um “Remigration”: LR Achammer kritisiert Galateo scharf
Galateo: “Wir lassen uns von niemandem belehren”
Kommentare
42
Galateo: “Wir lassen uns von niemandem belehren”
Bozen: Radfahrer prallt mit Kopf gegen Schranke
Kommentare
37
Bozen: Radfahrer prallt mit Kopf gegen Schranke
„Unsere Kinder haben das nicht verdient!“
Kommentare
32
„Unsere Kinder haben das nicht verdient!“
Bobbahn von Cortina: Schäden in Höhe von einer Mio. Euro
Kommentare
30
Bobbahn von Cortina: Schäden in Höhe von einer Mio. Euro
Anzeigen
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 