Blackrock darf Global Infrastructure Partners kaufen

Von: APA/Reuters

Die US-Bundesenergieregulierungsbehörde hat den Kauf von Global Infrastructure Partners durch Blackrock im Wert von 12,5 Milliarden Dollar genehmigt. Der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock erklärte im Rahmen der zu Beginn des Jahres angekündigten Vereinbarung, drei Milliarden Dollar in bar und etwa zwölf Millionen Blackrock-Aktien für den Erwerb zu zahlen. Blackrock und Global Infrastructure Partners lehnten eine Stellungnahme ab.

Im vergangenen Jahr forderte ein Mitglied der US-Energieaufsichtsbehörde eine Überprüfung der Beteiligungen führender Vermögensverwalter an Energieversorgungsunternehmen. Kommissar Mark Christie sagte, die Kommission müsse “streng prüfen, wenn ein großer Vermögensverwalter wie Vanguard, State Street oder Blackrock einen großen Anteil entweder am Energieversorgungsunternehmen selbst oder an dessen Holdinggesellschaft erwirbt.”

Global Infrastructure Partners ist ein im Bereich Infrastruktur tätiger Investor, der sich auf den Besitz und den Betrieb von Objekten in den Bereichen Energie, Verkehr, digitale Infrastruktur sowie Wasser- und Abfallwirtschaft spezialisiert hat.