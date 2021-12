“Botschaft der Nächstenliebe” aus dem Forster

Algund – Dank verschiedener ganzjähriger Initiativen und einer zusätzlichen Spende zur Abrundung des Betrages seitens der Spezialbier-Brauerei Forst, war es in diesem Jahr möglich insgesamt 40.000 Euro für gemeinnützige Zwecke der Hilfsorganisation „Südtirol hilft“ zugutekommen zu lassen.

Einmal jährlich wurde in Vergangenheit, ganz nach Tradition, der magische Forster Weihnachtswald am Hauptsitz der Brauerei FORST Schauplatz einer großen Benefizversteigerung. Vor verzauberter Kulisse führte Moderator Michl Gamper, gemeinsam mit Cellina von Mannstein, stets abwechslungsreich durch den Abend und zahlreiche Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Medien und Sport ersteigerten hochkarätige Preise für einen guten Zweck.

Damit nicht genug, viele weitere Südtiroler haben die Brauerei Forst in ihrem Tun mit freiwilligen Spenden unterstützt. Die Einnahmen wurden zur Gänze an die Hilfsorganisation „Südtirol hilft“, für Mitmenschen in Not aus ganz Südtirol, gespendet. „Auch wenn in diesem Jahr keine Benefizversteigerung stattfinden kann, wurde auch wie in den vergangenen Jahren, nicht auf die Gemeinnützigkeit und Nächstenliebe verzichtet. Es ist uns stets ein großes Anliegen unseren Beitrag zu leisten, um Menschen, die schwere Zeiten durchleben müssen, helfen zu können. Der beachtliche zusammengekommene Betrag geht auch in diesem Jahr zur Gänze an „Südtirol hilft““, so Cellina von Mannstein der Brauerei Forst, treibende Kraft dieser alljährlichen Spendensammlung.