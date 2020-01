Bozner Christkindlmarkt: Mehr als 635.000 Besucher in 40 Tagen

Bozen – Der Bozner Christkindlmarkt bestätigt sich trotz der wachsenden Konkurrenz als eine der attraktivsten Veranstaltungen der Stadt. Mehr als 635.000 Besucher wurden in 40 Tagen verzeichnet. Die aktuellen Besucherzahlen halten dem Vergleich mit dem Vorjahr stand, als 700.000 Gäste den Christkindlmarkt besucht haben, da damals der Markt eine Woche früher eröffnet wurde.

An den sechs Wochenenden während des Christkindlmarktes 2019/2020 wurden von der Stadtpolizei Bozen insgesamt 900 Busse gezählt, im Jahr 2018 waren es an sieben Wochenenden insgesamt 950. Außerdem wurden im Zeitraum vom 28.11. bis 31.12.2019 an Werktagen 539 Busse im Parkhaus Bozen Mitte gezählt.

Nächtigungen und Ankünfte

Die Nächtigungen und die Ankünfte in den Unterkunftsbetrieben von Bozen verzeichneten anlässlich des Christkindlmarktes eine steigende Tendenz. Zwischen dem 25. November und dem 31. Dezember wurden in der Stadt Bozen über 40.000 Ankünfte registriert. Im gleichen Zeitraum 2018 waren es 37.000. Die Anzahl der Übernachtungen lag in diesem Jahr bei knapp 80.000 (79.587), gegenüber den 75.000 im Jahr 2018. Die Aufenthaltsdauer betrug durchschnittlich zwei Tage. Bemerkenswert ist der Zuwachs bei den Übernachtungen in Betrieben der Kategorie Hotel: im Dezember gab es ein Plus von über fünf Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat 2018.

Was die Herkunft der Gäste betrifft, ist die Mehrzahl der Gäste, die zum Christkindlmarkt anreisen, traditionsgemäß aus Italien. Steigend ist aber auch die Anzahl der Gäste aus dem deutschsprachigen Raum mit einem Plus von zehn Prozent an Gästen aus Deutschland und einem Plus von drei Prozent Gästen aus Österreich. Auch mit Blick auf das ganze Jahr 2019 ist die Bilanz des Tourismus in der Stadt Bozen positiv. Mit einem Plus von rund vier Prozent gegenüber dem Vorjahr überschritt sie die Schwelle von 720.000 Übernachtungen. Vor zehn Jahren, im Jahr 2009, gab es im Vergleich etwas mehr als 500.000 Übernachtungen.

Urlaubspakete

Rund 500 Gäste haben eines der drei Urlaubspakete gebucht. Zu den in den Paketen enthaltenen Leistungen gehören die Museumobilcard, die Christkindlmarkttassen und die Teilnahme an Stadtführungen. Auch die 5. Ausgabe der Veranstaltung “Lesen am Bozner Christkindlmarkt” war ein Erfolg. Mehr als tausend Personen haben an den 13 Terminen der Initiative teilgenommen. Im Rahmen der Ausstellung “Es war einmal…ein Kinderspiel” haben die 70 seltenen Spielzeuge im Merkantilgebäude Gäste wie Stadtbewohner begeistert. An den Wochenenden war die Ausstellung stets gut besucht.

Christkindlmarkt und Museen

Die Ergebnisse der ersten Ausgabe des Gewinnspiels in den Museen, sind gut. Mehr als 1000 Teilnahmelkarten wurden eingereicht und nehmen an der Verlosung teil, die innerhalb dem 31. Januar stattfinden wird. Zu gewinnen gibt es verlockende Preise, unter anderem auch ein Aufenthalt in einem der Familienhotels Südtirols.

Christkindlmarkt Green Event. Mit der Ausgabe 2019/2020 wollten die Veranstalter gemeinsam mit den Gastronomieständen ein Zeichen im Sinne der Nachhaltigkeit setzen. Erstmals gab es kein Mineralwasser in Plastikflaschen. An den Ständen am Waltherplatz wurden an die 17.000 Glasflaschen, die mit dem Christkindlmarkt Design gekennzeichnet waren, verkauft. Mit 25.000 verkauften Stücken ist die vom Verkehrsamt Bozen hergestellte Tasse eines der beliebtesten Souvenirs des Bozner Christkindlmarktes