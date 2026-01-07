Brixner Weihnachtsmarkt: Publikum wird internationaler

Von: mk

Brixen – Mit dem Dreikönigstag am 6. Januar ist der Brixner Weihnachtsmarkt in seine Winterruhe gegangen – nach 34 Ausgaben, die einmal mehr gezeigt haben, dass dieser Ort weit über Glühwein und Lichterglanz hinausreicht. Rund 400.000 Besucherinnen und Besucher zählte Brixen Tourismus in den vergangenen Wochen. Das meistbesuchte Wochenende war jenes rund um den 8. Dezember, als sich der Domplatz in ein dichtes, vielstimmiges Miteinander verwandelte.

Auffällig war die zunehmende Internationalität des Publikums: Gäste aus den USA, den Niederlanden und der Tschechischen Republik legten um rund 30 Prozent zu, auch die Schweiz verzeichnete ein Plus von elf Prozent. Der italienische Markt blieb stabil, während aus Deutschland eine leichte Rückläufigkeit zu beobachten war. Diese Entwicklung wurde nicht nur von den 28 Ausstellerinnen und Aussteller der 44 Holzhäuschen, sondern auch von Hotellerie, Gastronomie und Handel bestätigt. Die Händlerinnen und Händler zeigen sich insgesamt sehr zufrieden mit dem Verlauf der diesjährigen Ausgabe.

Gleichzeitig blieb der Markt fest in Brixner Hand. Viele Einheimische machten den Domplatz wieder zu dem, was er im Advent sein soll: ein Ort der Begegnung, des Wiedersehens und des gemeinsamen Innehaltens. Das vielfältige Rahmenprogramm – von Kinderwerkstätten über Lesungen bis hin zu Konzerten – band zahlreiche Brixnerinnen und Brixner aktiv ein und schuf temporäre Arbeitsplätze für Studierende, Kreative und soziale Initiativen.

Besonders spürbar war auch heuer die soziale und solidarische Dimension des Marktes. Projekte wie jene des Vintlerhofs oder die bewusste Einbindung sozialer und kultureller Akteure zeigten: Der Brixner Weihnachtsmarkt misst seinen Erfolg nicht nur an Besucherzahlen, sondern an dem, was bleibt – Sichtbarkeit, Teilhabe und gelebte Gemeinschaft.

Derzeit laufen die Abbauarbeiten am Domplatz. Doch der Blick richtet sich bereits nach vorne: Unmittelbar nach dem Abbau beginnen bereits die Vorbereitungen für die 35. Ausgabe des Brixner Weihnachtsmarktes. Weihnachten denkt man in Brixen weiter – leise, aber entschlossen.